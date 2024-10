KNHS verbindt zich aan belofte gehandicaptensport vanzelfsprekend te maken

Tijdens de landelijke Uniek Sporten Dag op de KNVB Campus op 14 oktober in Zeist heeft de KNHS zich samen met 55 andere organisaties uit de (gehandicapten)sport zich verbonden aan de strategie ‘Sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend in 2030!’. Deze strategie is afgelopen jaar met de betrokken organisaties opgesteld en uitgewerkt.

Concreet betekent dit dat de KNHS en de andere aanwezige partijen, zichzelf verplichten om een bijdrage te leveren aan de doelen van een of meer thema’s van de strategie. Namens de KNHS tekende Financieel Directeur Theo van der Meulen de strategie ‘Sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend in 2030!’ Hiermee heeft de KNHS toegezegd mee te werken aan de thema’s ‘Classificatie’ en ‘Versterken van het netwerk’ die een voorwaarde zijn om paardrijden voor mensen met een handicap vrij en toegankelijk te maken.

Staatssecretaris van Sport, Vincent Karremans: “Sport maakt het leven leuker. Door te sporten zit je lekkerder in je vel, in je hoofd en het geeft je zelfvertrouwen. Iedereen moet kunnen profiteren van de kracht van sport. Daarom moeten we de drempels wegnemen. Van toegankelijke accommodaties tot aan de financiële ondersteuning voor sporthulpmiddelen. Ongeacht waar je woont moeten mensen met een handicap een sport kunnen kiezen die zij leuk vinden. Wij moeten ervoor zorgen dat dat niet de uitzondering, maar de normale standaard is in Nederland.”

Sportlandschap structureel verbeteren

We streven ernaar het sportlandschap voor mensen met een handicap structureel te verbeteren. Dit vraagt om de inzet van zoveel mogelijk partners in de sport, door bijvoorbeeld in te zetten op passend aanbod en de keuzevrijheid om in iedere levensfase een sport te kiezen die bij je past. Het is belangrijk om de daarbij horende randvoorwaarden als hulpmiddelen, toegankelijke accommodaties, vervoer en financiën in iedere gemeente onder de loep te nemen. En tegelijk ook het fundament (classificatie, talentontwikkeling en innovatie) van topsport voor mensen met een handicap te verbeteren.

Vijf jaar

De partijen gaan de uitdaging aan dit komende vijf jaar te realiseren. De wensen, behoeften en belemmeringen moeten bekend zijn, zodat de partijen daar gericht aan kunnen werken. De grote opgave daarbij is de vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Zowel lokaal, regionaal als landelijk. Voor jeugd én volwassenen. De aanwezige partijen starten daar vandaag mee, zodat sporten voor mensen met een handicap 2030 vanzelfsprekend is!



Thema’s van de strategie



1. Jeugdsport: Sport voor jeugd (5-18 jaar) met een handicap is in 2030 vanzelfsprekend. Kinderen en jongeren met een handicap die willen sporten, kunnen sporten in 2030.

2. Volwassensport: Sport voor mensen vanaf 18 tot 80 jaar met een handicap is in 2030 vanzelfsprekend. Dit houdt in dat volwassenen met een handicap die willen sporten, kunnen sporten in 2030.

3. Talentvolle sporters: In 2030 is het vanzelfsprekend dat talentvolle sporters met een handicap (12-35 jaar) optimaal worden ondersteund in hun sportieve ontwikkeling binnen paralympische sportdisciplines.

4. Innovatie: In 2030 is het vanzelfsprekend dat we innovaties voor mensen met een beperking realiseren vanuit, een per Paralympische cyclus landelijk vastgesteld, prestatie bevorderende thematiek.

5. Classificaties: In 2030 is het classificatieproces voor sporters met een handicap volledig gestroomlijnd, waardoor zij gemakkelijk in de juiste sport en klasse terechtkomen.

6. Randvoorwaarden: Sporten voor mensen met een handicap is in 2030 toegankelijk. Iedereen met een handicap die wil sporten kan sporten. Hiervoor worden de randvoorwaarden om te kunnen sporten op het gebied van sporthulpmiddelen, vervoer, accommodaties en financiën geoptimaliseerd.

7. Versterken van het netwerk: Alle partijen werken samen om de missie ‘Sporten voor mensen met een handicap is vanzelfsprekend in 2030’ te realiseren.

8. Internationaal: In 2030 is Nederland een toonaangevende speler in de internationale sport voor mensen met een handicap.

Paardrijden met een handicap



Lees hier meer over het rijden van dressuur en mennen voor mensen met een handicap. Het aangepast sporten in wedstrijdverband is volledig geïntegreerd in de reguliere wedstrijdsport in de disciplines dressuur en mennen. Met als belangrijkste doel het stimuleren van het aangepast sporten zowel in de breedtesport als in de topsport.

Bron: KNHS