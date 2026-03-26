Aanstaande zondag: Hengstenshow Waaij Stud in Eemnes

De jaarlijkse hengstenshow van Waaij Stud vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 29 maart vanaf 14.00 uur in Eemnes. U bent van harte welkom om onze stallen te bezoeken en de ter dekking aangeboden hengsten te bekijken. Hengsten zoals Like Ermitage Optimus WS KCX, Kastell An Taro DK, Jaguar van de Berghoeve en de onlangs KWPN-erkende Diachron worden live gepresenteerd. Vrije toegang, vrije consumpties.

Voor seizoen 2026 heeft Waaij Stud extra geïnvesteerd in de fokkersservice. Onze hengsten dekken vanaf dit jaar op station in Eemnes en het sperma wordt rechtstreeks door heel Nederland verzonden. Via de vernieuwde website kunt u eenvoudig online sperma bestellen en via uw eigen Waaij Stud-account uw bestellingen beheren. Het team van Waaij Stud staat u hierbij graag persoonlijk te woord.

Bekende namen

In de collectie van 2026 bevinden zich bekende namen zoals de Ermitage Kalone-zoon Like Ermitage Optimus WS KCX, die een zeer succesvolle Belgische hengstencompetitie achter de rug heeft en een aantal zeer aansprekende nakomelingen voortbracht. En Jaguar van de Berghoeve, de KWPN-erkende Grand Prix-hengst die steeds meer internationale Grand Prix-paarden op zijn naam schrijft. Ook Vegas van ’t KoningsbosWS KCX, de kleinzoon van topmerrie Centa de Muze – hij heeft zijn eerste veulens geboren zien worden en nam eveneens met veel succes deel aan de Belgische hengstencompetities.

Nieuwe aanwinsten

Daarnaast zijn er nieuwe toevoegingen, zoals de imponerende Urban de Rêve WS (El Barone 111 x halfzus van de legendarische Pacino), die veel indruk maakte op de FEI Wereldkampioenschappen in Lanaken, de extra springende Victoire JW (Comme Il Faut x Diamant de Semilly), de mooi gefokte Chubby KCX Berghoeve (Chacco Blue x halfzus Levis & Nimrod de Muze) en de driejarige Empire van de Hogeborg WS (Emerald x Calato) – nauwverwant aan de beroemde Impress-K van ’t Kattenheye.

Hengstenshow Waaij Stud

Zondag 29 Maart 2026 om 14.00 uur

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

www.waaijstud.com

[email protected]