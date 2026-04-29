Drie mannen veroordeeld voor diefstal Belgische paarden

De rechtbank in Turnhout (België) heeft drie mannen veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van achttien maanden voor de diefstal van twee internationale koerspaarden uit een wei van Jef Laureys in Sint-Jozef-Olen. Daarnaast moeten zij elk een geldboete van 800 euro en een schadevergoeding van 10.700 euro betalen.

Ellen Liem Door

De twee koerspaarden werden in september vorig jaar gestolen uit de weide van Jef Laureys, op de grens tussen Olen en Herentals. Twee maanden later werden de paarden teruggevonden in Roemenië, op de boerderij van één van de verdachten. Hij zou drie dagen voor de diefstal met de andere beklaagden naar Nederland zijn gereden om er een trailer te kopen.

Actief in paardensport

Vervolgens reed het drietal naar België om de paarden stelen. Ze wisten welke paarden ze moesten meenemen. Een van de verdachten was zelf actief in de paardensport en was een jaar voor de diefstal op bezoek geweest in Sint-Jozef-Olen.

Transport en winstverlies

Jef Laureys vroeg in de rechtbank om een vergoeding voor de transportkosten om zijn paarden weer thuis te krijgen. Daarnaast berekende hij een winstverlies van 3.500 euro voor beide paarden, omdat ze twee maanden lang niet konden meedoen aan wedstrijden. Daar ging de rechter in mee.

Veel schrikachtiger

Hoewel Laureys dus opgelucht is met de uitkomst, merkt hij toch dat er nog werk is aan de paarden: “Sinds het voorval zijn ze veel schrikachtiger. Je merkt dat ze anders zijn dan ervoor. Het zal dus nog wat tijd vragen.”

Bron: RTV / VRT