Het KWPN waarschuwt voor fraude bij online handel, omdat het stamboek meldingen heeft gekregen dat er oplichters actief zijn op online verkoopplatformen (waaronder de KWPN Horses for Sale).

Het KWPN meldt het volgende: “Afgelopen week zijn er meldingen binnengekomen over oplichters die actief zijn via online verkoopplatformen. Voorkom financiële benadeling door er alert op te zijn met wie u zaken doet. Momenteel zijn er vooral oplichters actief vanuit Frankrijk. Een veel voorkomende truc is dat oplichters de verkoper van een paard vragen om een bedrag over te maken voor zogenaamde belasting die bij de verkoop komt kijken.”

Andere truc

Een andere truc is dat de zogenaamde koper een nep-ID stuurt en om het bankrekeningnummer van de verkoper vraagt. Vervolgens neemt een transportbedrijf contact op voor de afhandeling. Meerdere malen is het voorgekomen dat de zogenaamde koper niet tot betaling overgaat en de verkoper geconfronteerd wordt met de transportkosten.

Bron: KWPN