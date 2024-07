Deze week… Boelhouwer: ‘Meer breedte en diepte in top TeamNL’

De KNHS presenteerde vorige week op Paleis het Loo de drie Olympische teams. KNHS-topsportdirecteur Iris Boelhouwer was zichtbaar trots op de teams die daar gepresenteerd konden worden. De Paardenkrant sprak met Boelhouwer over de hele Olympische cyclus van Tokio naar Parijs en over wat zij, en de KNHS als geheel, bereikt heeft op het gebied van topsport in de afgelopen jaren.

Iris Boelhouwer is vanaf 1 september 2020 technisch directeur van de KNHS. De uit de mediawereld afkomstige Boelhouwer kreeg heel wat over zich heen in de afgelopen vier jaar, maar daar was op Paleis Het Loo niets meer van te merken.

Mensen in hun kracht zetten

Ruiters en coaches oogden trots en tevreden en ook de royaal toegestroomde pers (zelfs op een dag dat het Nederlands elftal speelde) had weinig aan te merken op de Road to Paris en wat die weg heeft opgeleverd. In het springen een basisteam met Willem Greve, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten. In de dressuur Dinja van Liere, Emmelie Scholtens en Hans Peter Minderhoud en in de eventing Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong en Raf Kooremans. Twee teams (dressuur en springen) die op papier meedingen naar de medailles en een solide eventingteam dat de ambitie heeft om bij de top acht te eindigen.

Onder de leiding van Boelhouwer veranderde er behoorlijk wat de afgelopen jaren. De grootste, meest in het oog springende veranderingen: de spring- en de dressuurruiters kregen een nieuwe bondscoach. Jos Lansink volgde Rob Ehrens op eind 2021 en recenter werd Patrick van der Meer aangesteld als dressuurbondscoach. Boelhouwer zegt daarover: “Ik geloof heilig in mensen in hun kracht zetten. Het beste dat je kan doen, is zorgen voor mensen in een team die beter zijn dan jij. Dat zie ik heel breed: dus de ruiters moeten in hun kracht worden gezet en hebben een bondscoach nodig die bij hen past. Dan wordt het geheel beter. Ik denk dat dat iets is wat we bereikt hebben de afgelopen vier jaar.”

Ruben Romp en Nederlands team domineren in Tsjechische hoofdstad

Met winst in de Landenwedstrijd en de Wereldbeker/Grote Prijs gingen de belangrijkste trofeeën die werden uitgereikt tijdens het CSIO3* in de Tsjechische hoofdstad Praag mee naar Nederland. Ruben Romp was de blikvanger in de Grote Prijs, waarin hij de snelste was van slechts vijf combinaties en zo een mooie zege mocht bijschrijven op zijn palmares. In de Landenwedstrijd tekenden Henk Frederiks, Mel Thijssen en Willem Greve voor een dubbel foutloze ronde, goed voor de Nederlandse winst.

Marriët Smit-Hoekstra overtreft zichzelf met Duco Z: ‘Heel onwerkelijk’

fgelopen weekend vierde CSI Twente haar 50-jarig jubileum. Naast de topsport gaf de organisatie ook ruim baan aan de breedtesport, met rubrieken voor paarden en pony’s in allerlei klassen, evenals rubrieken voor jonge paarden. De winst in de afsluitende driesterren Grote Prijs van Twente ging naar de Zwitser Steve Guerdat en zijn merrie Looping Luna (v. Lord Fauntleroy). Maar aansluiten achter de olympisch kampioen van 2012 was voor Marriët Smit-Hoekstra een overwinning op zich.

Daar waar het kan en mag, pakt Smit-Hoekstra een internationaal concours mee. Maar dat is zeker niet wekelijks het geval. Het moederschap van twee jonge kinderen en het runnen van een eigen bedrijf, SH Sporthorses in Mildam, vergen ook de nodige tijd van de 35-jarige amazone. “Mijn stal is heel divers, vorige week reed ik bijvoorbeeld nog een BB-parcours in Tolbert. Er zijn veel ballen om hoog te houden, zo is ons leven een beetje. Maar als ik dan de kans krijg en die vervolgens ook pak, geeft mij dat wel extra motivatie om al die ballen in de lucht te houden.”

Larissa Jansma en Stan van Eijk slaan opnieuw slag op NK

De Nederlandse kampioenschappen voor de enkel- en tweespannen paard leverden afgelopen weekend in Harich in Larissa Jansma en Stan van Eijk verdiende winnaars op. De uitslag gaf bondscoach Ad Aarts ook weer de nodige informatie richting de wereldkampioenschappen die in 2024 (enkelspannen) en 2025 (tweespannen) op de agenda staan. “Ik heb de nodige lichtpuntjes gezien”, stelt Aarts dan ook tevreden vast.

Na dertien jaar weer een NMK-merrie voor fokker Jan Wensink

Jan Wensink uit Hall deelt zijn grote hobby, de paardenfokkerij en -sport, met zijn familie. Dertien jaar geleden vielen twee van zijn merries op en mochten naar de NMK: Dolonia (v. Vigaro) en Dreamer (v. Quasimodo vd Molendreef). Afgelopen vrijdag in De Steeg op de Centrale springkeuring van de regio Gelderland was het uit dezelfde stam Rolonia (v. Lingo van de Watermolen) die zich bewees over het hout en heel terecht een uitnodiging voor de NMK verdiende. Net als haar gootmoeder een merrie die er staat als het moet gebeuren.

CK KWPN-België: Twee uitnodigingen voor de NMK

De stamboekkeuring en Centrale Keuring van de KWPN-regio België – gehouden op één dag – was de voorgaande jaren altijd één van de allerlaatste keuringen van het seizoen en daarmee ook voor veel Nederlandse inzenders een uitwijkmogelijkheid. Dit jaar was die functie er niet met het gecomprimeerde keuringsseizoen en was het aantal merries op de keuring wat lager. Op de stamboekkeuring verschenen twaalf driejarige merries (daarvan tien ster) en tien oudere merries (vijf ster). Het aantal afmeldingen was relatief hoog (zes). Bij de veulens was de deelname goed: 22 veulens verschenen in de baan. Eén merrie en één veulen kregen een uitnodiging voor de NMK.

Van der Peijl en Wieberdink brengen smaakmakers op mini-CK

Traditioneel is de CK van Flevoland sowieso al één van de kleinsten van de KWPN-regio’s, maar dit jaar was het helemaal schrapen voor de regio. Door de aangepaste keuringskalender van het KWPN – in verband met de Olympische Spelen in Parijs – restte Flevoland niets anders dan van hun vertrouwde datum, eind juli, af te wijken. Bijna een maand eerder dan normaal, werd vorige week dinsdag de keuring in Dronten afgewerkt. Hoewel het aantal gering was, konden de jurykoppels twee springmerries en één dressuurmerrie afvaardigen naar de NMK.

Fokkerij van familie Kruiswijk bepaalt gezicht op CK West

orig jaar vochten twee paarden van Stal Kruiswijk om het kampioenschap van de KWPN-regio West. De strijd werd toen beslecht in het voordeel van de driejarige zwarte Pearldessa (v. Dylano) en reservekampioen werd de tweejarige Romydessa (v. Atleet). Pearldessa werd zevende op de NTD en Romydessa pakte de nationale titel bij de tweejarigen. De CK-slotscène van vorig jaar werd afgelopen zaterdag in Houten herhaald. Wederom waren het twee merries van de Fokkers van het Jaar 2022 Egbert en Els Kruiswijk die vochten om het podium; de inmiddels driejarige beeldschone Romydessa en haar nicht, de frisse onbevangen spijkerharde tweejarige Scodessa K (v. Hertog Jan).

