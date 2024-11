Deze week… De paardensport schijnt uitgediend te hebben voor Kathrin Glock

Met zekerheid is niet te zeggen hoe Kathrin Glock tot het besluit is gekomen om rigoureus, vroegtijdig en voor het Glock-team in Nederland verrassend een punt te zetten achter het Horse Performance Center. Glock beantwoordt geen vragen van de pers en de Glock-ruiters mogen dat evenmin (als ze het überhaupt al weten). Wel verkeert de wapenfirma in zwaar weer: de laatste cijfers zijn slecht, Glock liep grote opdrachten mis en heeft op de belangrijkste markt (de Verenigde Staten) grote problemen. Een geldverslindend paardencentrum kan Kathrin Glock op dit moment missen als kiespijn.

Onlangs maakte Glock de jaarcijfers over 2023 bekend en die zien er niet rooskleurig uit, kort daarna werd bekend dat 60 Glock-medewerkers in Oostenrijk worden ontslagen. Maar er speelt nog iets heel anders dat een grote bedreiging vormt op de belangrijkste afzetmarkt voor Glock: de Verenigde Staten.

De paardensport schijnt uitgediend te hebben voor Kathrin Glock

Zo’n drie weken geleden kreeg het Nederlandse Glock-team een zeldzaam bezoek uit Oostenrijk. Twee medewerkers van Glock verschenen in Oosterbeek met de mededeling dat de stekker uit het Horse Performance Center wordt getrokken. Glock beantwoordt geen vragen over dit besluit en het Glock-team in Nederland mag niet praten over de kwestie. Toch heeft De Paardenkrant op basis van openbare bronnen, mensen uit de omgeving van het Nederlandse Glock-team en bronnen in Oostenrijk een min of meer sluitend beeld gekregen van de situatie.

‘Minderhoud heeft het er echt heel moeilijk mee’

Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner mogen de pers niet te woord staan over de aanstaande stop van de samenwerking met Glock. Collega’s en vrienden van het drietal melden dat het trio het er erg moeilijk mee heeft. Vooral Hans Peter Minderhoud, die nog even fanatiek is als altijd. De stand van zaken is volgens goed ingevoerde bronnen werkelijk dat de Glock-paarden per 1 januari 2025 naar Oostenrijk vertrekken.

KNHS-FNRS samenwerking stopt: sportbond verliest 60.000 leden

De samenwerkingsovereenkomst ‘Partners in Paardrijden’ tussen de KNHS en de FNRS loopt per 31 december 2024 af. In aanloop naar die datum was zowel het FNRS-bestuur als de ledenraad unaniem vóór het stoppen van de samenwerking. Dat was voor FNRS-directeur Haike Blaauw nog niet genoeg om daadwerkelijk deze rigoureuze stap te nemen; daarom ging de FNRS in gesprek met alle 250 aangesloten ondernemers. Ook hier was het oordeel unaniem: stoppen. Dit besluit zorgt er voor dat de KNHS per 1 januari 2025 bijna 60.000 leden verliest.

Enkele uitzonderlijke hengsten maken Hannoveraanse keuring

Als je over de gehele collectie kijkt, was de Hannoveraanse dressuurhengstenkeuring misschien geen goede keuring (met een groot ondereind). Maar een keuring (en zeker een veiling) wordt gemaakt door een paar toppers. Een absoluut uitzonderlijke hengst had Hannover met de in Denemarken gefokte cat.nr. 75 (Donkey Boss x Don Olymbrio L), die in de veiling voor 2.000.000 euro overging in de handen van Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle. En zo was er met cat.nr. 42 (Vitalis x Apache) nog een hengst in die categorie. Dat soort hengsten trok kopers met diepe zakken, die vervolgens ook menig andere hengst voor zeer goede prijzen kochten.

Hill en Gill matchen met familie Van de Lageweg en hun hengsten

“We zijn allemaal erg competitief: Alex, ik, de familie Van de Lageweg en hun paarden”, vertelt Luke Hill enthousiast over de match die ze hebben. De Britse ruiters Alex Gill en Luke Hill werken beiden voor VDL Stud en krijgen daar alle mogelijkheden. In de eerste wedstrijd van de KWPN Blom Hengstencompetitie was het Gill die de zege in de klasse Z voor zijn rekening nam met Night Life VDL. “Maar de volgende keer win ik weer”, verzekert Luke Hill, die derde werd met VDL Sambucci de Muze. Hessel Hoekstra nestelde zich tussen het tweetal met VDL-hengst New Pleasure.

Faculteit Diergeneeskunde onderzoekt relatie tussen mens en paard

In onze maatschappij is er een groeiende belangstelling voor het welzijn van dieren, en in het bijzonder voor het welzijn van onze paarden. Paardenwelzijn is dan ook regelmatig onderwerp van gesprek, bij zowel de paarden(sport)liefhebbers als de mensen die paarden liever een ander leven gunnen. De relatie tussen mens en paard staat centraal in die discussie. ‘Meten is weten’, dachten onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. “Met het HORSe-project onderzoeken we of interactie tussen mensen en paarden effect heeft op het paardenwelzijn”, legt gedragsbiologe Chantal Kapteijn uit.

Manegehouders kiezen unaniem vóór stoppen samenwerking KNHS

Hengsten in KWPN-najaarsonderzoek onderweg richting eindexamen

Nederlandse springruiters aan zet in Noord-Frankrijk

Beloftevolle jonge hengsten presenteren zich in competitie

