Deze week… Dinja van Liere met serieuze medaillekans naar Parijs

Op CHIO Rotterdam werden een paar dingen duidelijk: allereerst dat Dinja van Liere met een serieuze kans op een individuele medaille naar Parijs gaat. Maar ook dat het Nederlandse dressuurteam in Parijs dichter bij een medaille is dan de afgelopen negen jaar het geval was. De laatste teammedaille voor de Nederlandse dressuurruiters op het wereldtoneel stamt van tien jaar geleden: Caen.



Concurreren met Groot-Brittannië (drie ervaren kampioenschapscombinaties met fitte paarden) en Duitsland met een sinds Tokio ongeslagen Jessica von Bredow, een zevenvoudig Olympiër (Werth) en een zeer stabiel scorende kampioenschapscombinatie (Wandres) lijkt niet aan de orde. Maar Nederland kan met wat meer zekerheden dan Denemarken (één paard dat dit seizoen nog maar één proefje liep, één paard dat voor het laatst in maart internationaal liep) naar Parijs en in ieder geval met betere papieren dan Zweden (die minder sterk zijn dan gedacht). Daarmee is een teammedaille dit jaar een reële optie geworden.

Theo van der Meulen over financiële situatie KNHS: ‘Cruciaal dat we bezuinigen, als organisatie kleiner worden en vooral investeren in toegankelijkheid paardensport’

Uit het verslag van de ledenraadsvergadering van de KNHS bleek al dat de KNHS zes ton verlies heeft geleden, een paar dagen later (toen het jaarverslag gepubliceerd werd) bleek dat dit het bedrag na inzet van diverse reserves was (en voor die inzet 1,4 miljoen euro bedroeg). Hoe kijkt de bond naar die financiële situatie, waar komt het verlies precies vandaan en hoe wordt er de komende jaren 1,5 miljoen euro bezuinigd? De Paardenkrant stelde tien vragen aan financieel directeur Theo van der Meulen.

Van der Meulen zegt onder andere: “Het is daarom van cruciaal belang dat we aan de ene kant flinke bezuinigen doorvoeren (en als organisatie kleiner worden) en aan de andere kant investeren in de toegankelijkheid van onze sport.”

Lees alles over de financiële situatie van de KNHS, hoe het verlies tot stand is gekomen en wat de KNHS er aan gaat doen in een uitgebreid in de Paardenkrant van deze week.

Denoix PCH: Van onvruchtbare hengst tot mogelijk kampioenschapspaard

“Ik weet zeker dat dit een toekomstige kampioenschapscombinatie is”, zei jurylid Katrina Wüst over Katharina Hemmer en Denoix PCH na afloop van het Duits kampioenschap in Balve. Parijs ligt op dit moment nog niet direct voor de hand, maar Denoix kán tot de absolute wereldtop gaan behoren. Hij kwam toevallig in handen van zijn huidige eigenaar Nancy Gooding, eigenlijk alleen omdat hij niet geschikt was voor zijn oorspronkelijke taak: de dekkerij.

Lees alles over Denoix PCH in de Paardenkrant van deze week

Het regent consequenties voor de opfokbedrijven

Regen, regen en nog eens regen bepaalde de afgelopen periode het weerbeeld in Nederland. Paardenkrant-Horses belde met vier opfokbedrijven om vanuit diverse delen van het land te vernemen wat de consequenties van het vele water zijn voor hun bedrijfsvoering.

Lees er alles over in de Paardenkrant van deze week

Rose Vurona staat met atletisch lichaam voor kwaliteit stam

“Het atletische sportlichaam is voor mij de typerende kwaliteit van de stam”, zegt Sophie Kessels als ze het over de Murona-stam heeft. Dat betreft de stam van de kersverse Limburgse dressuurkampioene Rose Vurona SRV (v. Livius) die ze samen met haar moeder Ellen fokte. Zaterdag op de keuring van Panningen verdiende de merrie als enige een uitnodiging voor de NMK. “Dat lijkt ons heel bijzonder om mee te maken.”

Rivalien maakt familiefeestje compleet

Met veel plezier trekt de familie Kreuzer er in de weekenden op uit naar concoursen. Afgelopen weekend ging het uitje naar de Limburgse stamboekkeuring in Panningen, waar hun driejarige merrie Rivalien (v. Kallmar VDL) met overtuiging naar het voorlopig keurschap sprong met ook 80 punten (naast de 80 voor exterieur). Dat maakte het feestje voor de familie compleet.

Lees alles over de CK Panningen in de Paardenkrant van deze week

Kattebel-toekomst verzekerd met Raganix Belle M

Met in de springrichting acht voorlopig keurmerries en drie NMK-uitnodigingen zat het met de kwaliteit goed op de laatste stamboekkeuring in Overijssel, afgelopen vrijdag in Luttenberg. In totaal zijn er nu zes Overijsselse NMK-merries die op 9 juli op de CK gaan strijden om de kwampioenstitel. Opvallende deelnemer in Luttenberg was Raganix Belle M, een nieuwe telg in de succesvolle Kattebel-tak waar Wilma en Jos Wigink al jaren mee fokken.

Johan Hamminga: ‘Weinig ondereind meer tegenwoordig’

De provincie Gelderland staat bekend als één van de grootste ‘dressuurprovincies’ betreft het aantal dressuurmerries op de stamboekkeuringen en de gemiddelde kwaliteit. Afgelopen week werd het startschot gegeven van de keuringsestafette op dressuurgebied. Velddriel beet op donderdag en vrijdag het spits af, gevolgd door Kootwijkerbroek op zaterdag. Bij het ter perse gaan van deze krant stonden Brummen en Epe nog op het programma. Op al deze stamboekkeuringen vormt keuringsduo Wim Versteeg en Joham Hamminga de constante factor.

Uitschieters van Cennin en Matiz op Gelderse stamboekkeuring

Op de Gelderse stamboekkeuring in Ermelo verschenen afgelopen zaterdag dertig merries (eentje daarvan werd afgewezen) en daarvan werden er maar liefst 21 ster verklaard. Twee merries sprongen er bovenuit met een bovenbalk van 85-80: de enige in 2021 geregistreerde nakomeling van Cennin (Rofa Dodessa van Heemstate) en één van de drie geboren Matiz-merries in 2021 (Reggea Mirna).

Lees alles over de stamboekkeuringen van afgelopen week in De Paardenkrant

Kettingbrief Cees Roozemond: Belangrijk dat er één krachtige spreekbuis is richting de overheid

De pas aangestelde algemeen directeur van het KWPN Roelof Bos heeft een onderwerp ingebracht dat voor de sector hoog op de prioriteitenlijst blijft staan: de discussie omtrent paardenwelzijn. Bos is van mening dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, hij ziet graag dat we als gehele sector de schouders eronder zetten. De link die hij legde naar Cees Roozemond, die als interim directeur aan het roer staat van de hippische sportfederatie KNHS, levert ons een conversatie op tussen twee bestuurders over de huidige paardenwelzijnsproblematiek. De Kettingbrief wordt doorgeschoven naar BBB-gedeputeerde Maurits von Martels.

