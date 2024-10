Deze week: Uniek eventingsucces, rol paardenhouderij in de impacteconomie en de start van het indoorseizoen

In de Paardenkrant nr. 43 lees je onder andere alles over het unieke eventingsucces van afgelopen weekend: de gouden medaille van Merel Blom en Killer Queen op het Wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden. Verder een interessant verhaal over de rol van de paardenhouderij in de impacteconomie. De 'start' van het indoorseizoen met de eerste etappes van de Wereldbeker, alles over de nationale keuring van het NSPS en nog veel meer!

Merel Blom-Hulsman en haar Duits gefokte merrie Killer Queen (I’m Special de Muze x Calido I) hebben op indrukwekkende wijze het wereldkampioenschap voor zesjarige eventingpaarden gewonnen. Nog geen uur na de winnende rit relativeert Merel Blom-Hulsman de behaalde wereldtitel, toch één van de mooiste successen uit haar carrière. “Ik heb eens om me heen gekeken en de wereld ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ik zit gewoon nog te wachten op mijn dochter die straks wakker wordt en er niets van mee heeft gekregen”, lacht de kersverse kampioene. “Het is leuk voor de hele ploeg om me heen, iedereen werkt hier hard voor. We leiden jaarlijks een heel stel jonge paarden op naar internationaal niveau. Dat is gaaf, maar mensen realiseren zich niet altijd dat er een hele motor achter zit die me door het seizoen ‘duwt’. Ik word als jockey altijd gezien, maar de jongens achter me zorgen ervoor dat het lukt. Dan is het onwijs leuk dat het harde werk aan het eind van het seizoen zo bekroond wordt.”

Paardenhouderij kan grote bijdrage leveren aan impacteconomie

Veel paardenhouders zien de gemeente niet direct als partner, maar eerder als obstakel als het bijvoorbeeld gaat om de bouw van een stapmolen of extra stal. Volgens Eva van Dijke, strateeg bij de Gemeente Rotterdam, heeft de paardensector juist veel te bieden aan gemeenten, vooral als het aankomt op de impacteconomie. In de Paardenkrant legt Van Dijke uit wat impacteconomie is en hoe de paardensector zichzelf beter kan positioneren.

Voor (hippische) ondernemers zijn gemeenten het belangrijkste en eerste aanspreekpunt in het contact met de overheid. Er wordt vooral naar de gemeente gekeken als een ondernemer iets nodig heeft: een vergunning voor een gebouw of een evenement, om maar wat te noemen. Daar blijft het nu nog vaak bij en dat is zonde volgens Eva van Dijke.

De paardensector heeft de overheid namelijk ook veel te bieden, vooral in termen van impacteconomie. Door te kijken hoe de leefomgeving verbeterd kan worden stimuleert het breder kijken dan enkel naar euro’s, maar naar de waarde van de bedrijvigheid. Wat draagt een stakeholder bij aan de maatschappij? Wat zijn de kosten en baten voor de maatschappij? “Impacteconomie is ontstaan vanuit het gedachtegoed dat door het onderling verbinden van ecologische, maatschappelijke en economische aspecten, de omgeving verbetert”, zegt Van Dijke. “En binnen de hippische sector zie je deze aspecten samenkomen.”

Wereldbekerconcours overschaduwd door crisis in Deense paardensport

In vele opzichten was de aftrap van de dressuur-Wereldbeker 2024-2025 in Herning reclame voor de paardensport. Met in Cathrine Laudrup-Dufour met Freestyle (v. Fidermark) een voortreffelijke winnaar én misschien nog belangrijker: sportieve beoordelingen. Nanna Skodborg Merrald kwam niet voor in de top drie van de kür en ‘onbekendere’ amazones zoals Maria von Essen en Bianca Nowag-Aulenbrock eindigden duidelijk boven haar. Maar toch werd het concours overschaduwd: door de aanhoudende crisis in de Deense paardensport door een slechte omgang met de schandalen.

Al sinds de TV2-documentaire bij Andreas Helgstrand (of eigenlijk al daarvoor door de publicaties en onthullingen van de krant Nordjyske) verkeren de Deense paardensport en de paardensportbond DRF in crisis. Dat komt omdat het de bond maar niet lukt om tevredenstellend om te gaan met de schandalen. Dat is te verklaren als je het succesverhaal van de Deense dressuursport kent: die is in grote mate ontstaan door enorme investeringen van familie Kristiansen (Blue Hors) en in een later stadium Andreas Helgstrand. Daarbij heeft Helgstrand zijn tentakels overal in de Deense paardensport.

Eerste Wereldbekermanche prooi voor Wathelet

regory Wathelet is de eerste winnaar van Wereldbekerseizoen 2024-2025. Met zijn SF-hengst Bond Jamesbond de Hay (v. Diamant de Semilly) greep hij de zege in Oslo na een spannende barrage met amper vier combinaties. In de GP was de zege voor de Duitser Mario Stevens na opnieuw een beperkte barrage. Ook Nederland kende een voorspoedig begin dankzij Mans Thijssen. Hij werd vierde in de Wereldbekermanche en zevende in de Grote Prijs.

Adrian Ditcham: ‘Boekelo is belangrijk voor opleiding van topeventers’

Het ontwerpen van de cross van Military Boekelo is uitdagend, om heel veel redenen. De Engelse crossontwerper Adrian Ditcham klaart deze klus sinds 2019 en ook onder de extra uitdagende omstandigheden van dit jaar wist hij de juiste balans en moeilijkheidsgraad te vinden. In negen antwoorden geeft hij meer achtergrond bij de keuzes die hij maakte, en de plannen voor de toekomst.

Stamboekfederatie krijgt na 30 jaar meer slagkracht

De WBFSH heeft vorige week in Cascais op de jaarlijkse ledenvergadering een aantal concrete stappen gezet. Op het gebied van paardenwelzijn en de registratie van de inseminatiemethode ziet het leven er na de bijeenkomst in het luxueuze oord aan de Portugese kust een stuk minder vrijblijvend uit voor de leden van de wereldorganisatie van sportpaardenstamboeken.

VWF-winnaar Van Heijst over Romantic Secret: ‘Zoals je een paard wenst’

Bijna honderd jonge dressuurpaarden kwamen afgelopen zaterdag in de baan om te strijden in de VWF Dressuur bij Manege de Prinsenstad in Delft. Juryleden Ton de Kok en Flore De Winne, die de beste paarden overreed in de finale, kozen voor NMK-merrie Romantic Secret als winnares. De voorlopig keurmerrie werd gepresenteerd door haar fokker en eigenaar Jesper van Heijst uit Bleiswijk.

Shetlandmerrie Heavenly van Stal ‘t Gasselaar in topvorm naar hoogste nationale eer

“In absolute topvorm, een zeer fraaie merrie met ras en uitstraling zoals we graag zien én ze bewoog met veel elastiek door het hele lichaam”, zo omschreef juryvoorzitter Gert Jan Jaspersen de zwarte Heavenly van Stal ‘t Gasselaar. Deze dochter van Berno van de Pelgrim werd afgelopen zaterdag op de nationale keuring van het NSPS uitgeroepen als de algemeen nationaal kampioen.

En verder:

‘Het verbeteren van de leefomgeving kan de overheid niet alleen’

‘Iron Dames’ grijpen historische eindzege in Global Champions League

Cathrine Laudrup-Dufour laat zien waar dressuur om gaat

Stefan Passchier: ‘Internationaal rijden staat bovenaan het lijstje’

Ellen Bien van Dierenbescherming: ‘Het welzijn van paarden moet altijd voorop staan’

NNFPS zes hengsten rijker na verrichtingsonderzoek

