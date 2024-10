FEI lijkt door te pakken in dressuur, maar laat belangrijke zaken onbesproken

Met het erkennen dat er verandering nodig is in de dressuur is zeker een stap gezet, maar over hoe die verandering concreet moet worden bereikt is nog veel onduidelijk. En daarbij wordt een roze olifant in de kamer expliciet niet benoemd: dat het jureersysteem ernstige mankementen vertoont. En dat de dressuur weigert man en paard te noemen. Zeker als het gaat om de grote namen.

De belangrijkste uitkomst van de dressuurcrisismeeting op het FEI-hoofdkantoor in Lausanne, waar vorige week dinsdag alle stakeholders samenkwamen, was dat er iets moet veranderen in de discipline. FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez vond duidelijke woorden: “We hebben een heroriëntatie nodig op de fundamentele principes van de dressuur.”

‘Dat de neuzen dezelfde kant opstaan is al heel wat’

Onder anderen EEF-voorzitter Theo Ploegmakers was aanwezig bij de zitting. Ploegmakers, die zich in het verleden al meer dan eens kritisch uitliet over het verandervermogen van de paardensport, is met een goed gevoel naar huis gereden. “Wat voor mij heel positief was, is dat alle neuzen in deze meeting dezelfde kant opstonden. Dat is al heel wat. In het verleden heb ik meer dan eens meegemaakt dat er veel stemmen waren die niets voor verandering voelden. Dat was nu anders. We waren het er allemaal over eens in welke richting de dressuur zich moet bewegen: dat alles er natuurlijk uitziet. We moeten van een paard niet iets willen maken dat niet in dat paard zit.”

Lees alles over de dressuurcrisismeeting in de Paardenkrant nr. 41, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop