‘Welzijnschef’ Fenna Westerduin weg bij KNHS: ‘De stoomboot vaart in de juiste richting’

Dierenarts Fenna Westerduin, die de afgelopen vijf jaar bij de KNHS beleidsmedewerker was met de portefeuilles public affairs, welzijn en subsidies, is per oktober niet meer in dienst van de Nederlandse paardensportbond. De Paardenkrant sprak met Westerduin over haar vertrek en hoe ze de KNHS achterlaat. Haar conclusie: “Mijn werk zit erop, bij de werkorganisatie staan de neuzen de goede kant op en heeft welzijn de aandacht die het moet hebben.”

Westerduin noemt daarbij expliciet de werkorganisatie omdat ze vindt dat nog niet overal de mindset veranderd is. “De KNHS is de afgelopen jaren sneller gegaan dan verschillende andere organisaties, waaronder de FEI of andere organisaties in Nederland. In dit veranderproces is de mindset het allerbelangrijkste, dat wij ons bij alles afvragen: wat heeft het paard hieraan en hoe kunnen we het leuk maken voor het paard?”

Roozemond neemt taken waar

Cees Roozemond, die de opmerkelijke stap maakte van voorzitter naar (ad-interim) directeur van de KNHS, zal de functie van Westerduin voorlopig waarnemen, laat Esther Hendriksen, hoofd communicatie van de KNHS, weten. “Totdat we een definitieve invulling hebben voor deze belangrijke thema’s.”

