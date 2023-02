Duitse eventingamazone Martina Reemtsma overleden

Op slechts 57-jarige leeftijd is de bekende eventingamazone en plaatsvervangend actief woordvoerster in het FN Eventing Comité, dokter Martina Reemtsma overleden. Reemtsma overleed aan de gevolgen van kanker. De Duitse was zelf kinderarts en in haar vrije tijd een gepassioneerd en succesvol amazone.

Martina Reemtsma werd geboren en studeerde in het district Lüneburg. Na haar studie begon ze te rijden en door de nabijheid van het CCI in Luhmühlen werd haar passie de eventingsport. Ze vierde haar grootste sportieve succes in 2015 in het zadel van de zelf opgeleide Heraldik xx-zoon Henry, waarmee ze teamgoud won op het Europees kampioenschap voor Landelijke Ruiters in Helvoirt. Met haar paarden Better Luck (v. Top Gun) en Arcardia (v. Aragorn) was Reemtsma vorig jaar nog actief tot op 3*-niveau.

Vier rijdende dochters

In 2016 werd ze voor vier jaar gekozen als actieve woordvoerder in het Eventing Comité van het Duits Olympisch Comité voor de paardensport (DOKR). Haar speciale trots zijn echter altijd haar vier rijdende dochters geweest, Justine (27), Flora (25), Caecilia (23) en Eleonor (21), waarvan Justine succesvol is in het springen en Flora deelnam aan zeven Europese kampioenschappen Eventing voor de jeugd en twee keer Duits kampioen Young Rider was.

Bron Buschreiter.de