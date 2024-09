Onderzoek naar biodiversiteit op paardenhouderijen ontvangt subsidie van 300.000 euro

Het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van lector Inga Wolframm (Duurzame Paardenhouderij en Paardensport) aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft een SIA RAAK-mkb-subsidie van 300.000 euro ontvangen. Het doel van het onderzoek is om de paardensector concreet handvatten te geven zodat zij beter kunnen bijdragen aan de duurzaamheidstransitie van het landelijke gebied. Het project brengt een breed scala aan partners samen, waaronder 11 kennisinstellingen, branche- en beroepsverenigingen, en bijna 20 paardenhouderijen verspreid over Nederland

“De paardensector beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid grond, waardoor er veel potentie is om bij te dragen aan een duurzaam ingericht landelijk gebied”, vertelt Inga Wolframm. “Daarnaast willen steeds meer paardenhouders hun erf biodiverser inrichten, gezien dit ook het paardenwelzijn ten goede komt. Met meer inheemse bomen, heggen, hagen, poelen en percelen met kruidenrijk grasland creëren we nieuwe habitatten die de biodiversiteit vergroten én het paardenwelzijn kunnen verbeteren. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Hoe zorgen we voor een goede inbedding, zowel in het landschap als in de bedrijfsvoering? Op deze vragen en meer willen we de komende twee jaar antwoord krijgen.”

Praktijkgericht onderzoek voor duurzame oplossingen

Het onderzoek wordt uitgevoerd op diverse paardenhouderijen in Nederland, waarbij locatieteams van docent-onderzoekers en studenten uit het mbo, hbo en wo samenwerken. Deze teams gaan aan de slag met concrete onderzoeksactiviteiten, gericht op het ontwikkelen van adviezen en modelwerkwijzen die paardenhouderijen helpen hun bedrijfsvoering duurzamer en biodiverser in te richten. De intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en praktijkpartners zorgt ervoor dat de opgedane kennis direct wordt toegepast en dat de onderzoeksresultaten aansluiten bij de behoeften van de sector.

Wolframm: “In dit project benadrukken we de samenwerking binnen de brede kennisketen, van mbo tot universiteit in nauwe samenwerking met praktijkpartners. Door studenten, docenten en praktijkprofessionals nauw te betrekken, zorgen we ervoor dat innovatieve kennis direct terechtkomt waar het nodig is – bij de huidige en toekomstige hippische ondernemers. Op deze manier realiseren we een duurzame verandering en bieden we een integrale aanpak voor de uitdagingen binnen de paardensport en de bredere maatschappelijke context.”

Bron: Persbericht