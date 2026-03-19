Avontuur te paard in de Pyreneeën

De Pyreneeën vormen een indrukwekkende natuurlijke brug tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Deze bergketen verbindt twee werelden en creëert tegelijk een unieke regio waar oost, west, noord en zuid elk hun eigen karakter hebben. Het klimaat kan er intens en soms extreem zijn: de warme invloeden van de Middellandse Zee, de vochtige lucht uit de Atlantische Oceaan en de krachtige bergwinden vormen samen een landschap dat voortdurend verandert. Toch ligt deze bijzondere wereld verrassend dichtbij: slechts enkele uren reizen van Nederland verwijderd, maar met het gevoel alsof je in een totaal andere cultuur en natuur terechtkomt.

De Pyreneeën zijn al eeuwenlang een land van paarden. Hier leeft een sterke paardencultuur die diep verweven is met het dagelijkse leven in de bergen. In deze regio bewegen ruiters zich al generaties lang over bergpaden, door valleien en over uitgestrekte plateaus. Het paard is hier veel meer dan een recreatief dier: het is een werkpartner in moeilijk toegankelijk terrein, een trouwe metgezel in de bergen en een symbool van vrijheid en identiteit. De band tussen mens en paard is hier zichtbaar in elk detail van het bergleven.

Onmisbare bondgenoot

Wat de Pyreneeën ook bijzonder maakt, is de ontmoeting van verschillende volkeren en culturen. Basken, Catalanen en Occitanen leven hier al eeuwen naast elkaar en delen een gemeenschappelijke erfenis van bergcultuur, tradities en respect voor de natuur. In deze omgeving is de berg zowel een uitdaging als een bron van trots. Het paard blijft daarbij een onmisbare bondgenoot: nieuwsgierig, kalm en stapvast, perfect aangepast aan het ritme van het berglandschap.

Meerdaagse paardentochten

Midden in deze unieke regio, op het Plateau du Capcir in de Pyrénées-Orientales, vlak bij het bergdorp Les Angles, ligt Equi-Sud. Deze kleinschalige onderneming wordt gerund door Matthieu en Ankie. Vanuit hun passie voor paarden en de bergen organiseren zij meerdaagse paardentochten die ruiters meenemen naar de mooiste en meest ongerepte plekken van het plateau en de omliggende bergen.

Panoramische uitzichten

Tijdens deze tochten ontdek je de Pyreneeën op een authentieke manier: te paard, in een kleine groep en volledig ondergedompeld in de natuur. Gedurende een week trek je met je paard van Equi-Sud door bossen, valleien en hoge bergplateaus. Elke dag brengt nieuwe landschappen en panoramische uitzichten. De groepen bestaan uit maximaal acht ruiters, waardoor er een persoonlijke en rustige sfeer ontstaat.

Rond het middaguur wordt er halt gehouden voor een picknick die wordt meegenomen in de zadeltassen. In de namiddag, rond 16 uur, bereikt de groep een nieuwe overnachtingsplek waar de paarden kunnen rusten en de ruiters kunnen genieten van de stilte van de bergen. De dag wordt afgesloten met een gezellige avond en een heerlijk Frans diner, vaak voorafgegaan door een traditioneel aperitief.

Authentiek avontuur

Voor wie houdt van natuur, paarden en avontuur biedt Equi-Sud een unieke ervaring. Hier ontdek je niet alleen de schoonheid van de Pyreneeën, maar ook het ritme van de seizoenen en de diepe verbondenheid tussen mens, paard en berglandschap. Een reis met Equi-Sud is geen gewone vakantie, maar een authentiek avontuur in het hart van de Pyreneeën.

Uitgebreide informatie over Equi-Sud vind je op onze website www.equi-sud.nl. Rechtstreeks contact kan met Wilma en Hans van Equi-Sud Promotie Nederland 06-55328383.

