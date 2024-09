Britt Dekker lanceert jeugdmagazine ‘Paardenpraat Magazine’

Naast haar succesvolle YouTube-kanaal PaardenpraatTV, boeken, bioscoopfilms, en kledinglijn begint Britt Dekker, samen met haar PaardenpraatTV collega’s Esra de Ruiter en Benthe-Sophie Broeren vandaag aan een nieuw avontuur met de lancering van Paardenpraat Magazine.

Dit glossy magazine, speciaal voor jonge paardenfans, staat boordevol verhalen, paardenweetjes, rijtips voor alle niveaus, puzzels, posters, spellen en interviews met andere bekende ruiters.

Meisjesdroom

Britt Dekker vertelt: “Paardenpraat Magazine is echt een meisjesdroom die in vervulling gaat. We hebben er de afgelopen periode met zoveel lol samen met ons team keihard aan gewerkt. Dit is de reden dat Max (hoofdredacteur van het blad) en ik nog niet op huwelijksreis zijn geweest maar dat hebben we er graag voor over want het resultaat is zó uniek, mooi en leuk geworden! Wij horen van ouders veel terug dat lezen zo belangrijk is. Ik weet zeker dat elke paardenfan enthousiast gaat worden van dit blad”.

Winactie met Horses

In samenwerking met Horses geeft Britt Dekker een jaarabonnement en een golden ticket voor een meet and greet weg. Meedoen? Dat kan via de instagram van horses.nl @horsesnl_official.

Volg @horsesnl_official op instagram Like de post over deze winactie Laat in de comments weten waarom jij graag een jaarabonnement en een meet and greet met Britt Dekker wil winnen

Bron: Persbericht