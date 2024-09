‘Paardenboerin’ Deedry zoekt liefde in Boer zoekt Vrouw

Ook in het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw, dat zondagavond begon, is weer een ondernemer uit de paardenhouderij onder de kandidaten. Dit keer is het de 31-jarige Deedry (spreek uit: Diedrie), die een opfokbedrijf heeft in het Brabantse Den Dungen. Alle zes boeren die in de eerste aflevering voorgesteld zijn, worden verder gevolgd in het populaire datingprogramma. Er valt dit jaar niemand af omdat ze minder brieven krijgen.

Presentatrice Yvon Jaspers lichtte tijdens een persmoment eerder deze week al toe dat de opzet van Boer zoekt Vrouw iets gewijzigd is. De kijker krijgt niet langer een hele aflevering met postzakken, brieven, knutsels en frutsels te zien. We gaan straks (wanneer precies is nog onduidelijk) direct kijken naar de speeddate met tien kandidaten. En er zal bovendien meer te zien zijn van de logeerweek. Dit is volgens Jaspers bij de kijkers namelijk het meest geliefde onderdeel van het programma. “We deden het al zo in de internationale edities van Boer zoekt Vrouw, en dat beviel eigenlijk heel goed”, vertelde Jaspers aan persbureau ANP. “Het was heel mooi dat het aantal brieven er daar niet toe deed. Dat het niet uitmaakt hoe introvert jij bent, hoe verlegen of hoe gemakkelijk jij praat. We blijven je volgen.”

Slow TV

Dat er wellicht iets aan het format moest gebeuren werd afgelopen seizoenen langzaam duidelijk. De web-serie met korte online afleveringen over de boeren die maar weinig brieven hadden gekregen, was vaak minstens zo leuk als het ‘echte’ programma en bovendien een stuk minder traag. Daarnaast voelt zelfs het instituut ‘BZV’ qua kijkcijfers de hete adem van de concurrentie in de nek. Bij RTL werd zaterdag al geconstateerd dat het waarschijnlijk door hun programma ‘B en B vol liefde’ kwam dat er bij de boeren ook wat meer snelheid in moet. Uw horses-columnist van dienst zou stiekem ook wel blij zijn met wat meer tempo, want sommige ‘verwikkelingen’ waren wel érg slaapverwekkend vorig jaar. Wel mogen we hopen dat alle excessen van de RTL-datingserie rondom B&B’s ons bespaard blijven bij KRO-NCRV. Boer zoekt Vrouw is uiteindelijk leuk omdat het slow tv is, met grotendeels ‘nuchtere’ mensen en soms knullige situaties.

Agrarische alliteraties

Zes boeren dus dit seizoen. Paardenopfokster Deedry is de jongste en de enige vrouw in het gezelschap. Verder zien we drie melkveehouders, een groententeler/glastuinder en een legpluimveehouder, variërend in leeftijd van 35 tot 60. In het nieuwe format bleken ook de teksten van Yvon geüpgraded, met grappig bedoelde agrarische alliteraties. Gelukkig was dat alleen aan het begin en einde van het programma, want dat ‘ze hopen dat de liefde mag groeien als kool’ zou zelfs RTL-stem Jeroen Kijkindevegte niet uit zijn strot krijgen. Ook is de ondertiteling afgeschaft, wat uit verschillende delen van het land tot protest leidde. De ene kijker verstond de Oostgroningse Jan – heel handig met magnetron en stofzuiger – niet; de andere klaagde over de meer zuidelijke accenten. Zelf hebben wij totaal gemist waarom pluimveehouder John zijn eerdere relatie op de k(l)ippen zag lopen. Al verstonden we dan wel weer goed dat we voortaan witte eieren moeten eten. Veel duurzamer. Maar goed, aangezien er bij deze mega-kippenboer een zwembad met palmbomen in beeld was, vermoeden we dat die brieven wel binnen zullen stromen. Of de geïnteresseerde dames hem nou verstaan hebben of niet…



Deedry

Deedry runt in haar eentje een kinderdagverblijf voor honderd paarden. Zo legde Yvon het ons uit en zij vond dat stoer. Wij ook trouwens. Daarnaast heeft de onderneemster een paar fokmerries die met veulen en al werden uitgelaten voor de camera. Leuk om te zien. Sowieso kwam de paardenhouderij er goed vanaf in deze eerste aflevering, met uitgelaten koppels jonkies in de wei en dartelende driedaagse babypaarden. Daar konden de 19.000 leghennen in een ‘volièrestal’ (dat klinkt ruimer dan het is) en de diverse individueel opgesloten kalfjes niet aan tippen. Deedry houdt van een mooi front en drie goede gangen, maar daar snapte Yvon niks van. Of een man ook een goed front moest hebben wist Deedry dan weer niet, want daar had ze geen lijstje voor. De stoere paardenvrouw is naar eigen zeggen heel onhandig in de liefde. “Ik denk dat mannen een vrouw willen die om vier uur ’s middags thuis is en niet naar paarden stinkt.” Wij denken dat dat nog wel eens mee kon vallen. Het enige waar heren wellicht op afknappen zijn die twee doodenge Schotse Hooglanders (Brutus en Cobus) waarmee Deedry beste maatjes is. Deze levende onkruidverdelgers wil je niet tegen je krijgen… Alsnog zetten we in op de tweede positie qua hoeveelheid brieven voor Deedry. Na John, want ze heeft geen palmbomen.

Brief schrijven?

Geïnteresseerden hebben twee weken om een brief te schrijven. En dan – via de speeddate – op naar de logeerweek. Waar wederom zal blijken dat het allemaal niet zo makkelijk is om als burger aan een boerderij te wennen of als boer aan een burger. Zoals de 47-jarige boer Martijn al zei: “Het is een wat sociaal-arm beroep” dat boeren. Maar uiteindelijk komt het vast allemaal goed, zoals elk jaar. Wie het aandurft, treft de gegevens op de website van Boer zoekt Vrouw. Yvon Jaspers kreeg eerder deze week de vraag hoeveel invloed sociale media op het aantal brieven heeft tegenwoordig. Ze weet het niet, maar de wereld is wel veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden toen het programma begon. “Want als jij op tv komt, kun je kritiek krijgen. En ik begrijp het ontzettend goed als mensen daar niet op zitten te wachten. We zijn denk ik allemaal wat huiveriger om dingen te delen. Omdat je dan heel kwetsbaar bent. Maar met dit alles in ons achterhoofd vind ik het fantastisch dat er nog zo ontzettend veel boeren zich opgeven.”

Hoe dan ook, we gaan het deze winter allemaal weer volgen, met dank aan ‘paardenboerin’ Deedry. Dat ze maar de ware liefde mag vinden, met een mooi front en drie goede gangen!

Bron: Horses.nl / Boer zoekt Vrouw