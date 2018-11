Tuigpaarden populair op KWPN.tv

Het KWPN publiceerde vandaag een lijstje met de meest bekeken video's op KWPN.tv in 2018. Opvallend is de populariteit van het KWPN-tuigpaard. Met stip op 1 staat het bedrijfsbezoek aan Robbie en Chantal van Dijk in Odiliapeel. Verder ook nog in de top: Eebert op de tuigpaardhengstenkeuring én uitleg over tuigpaardvlechten maken.

Verder in de top: een filmpje over de Gelderse hengst Danser, het bedrijfsbezoek aan Joop van Uytert, een bezoek aan Harrie Smolders en Total US onder Edward Gal in de Pavo Cup.

Bekijk alle filmpjes hier

Lees ook:

Bron: KWPN.nl