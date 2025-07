Manege en Ruiterbond start opleiding tot buitenritbegeleider

De Manege- en Ruiterbond, het samenwerkingsverbond van maneges dat werd opgericht toen de FNRS ging samenwerken met de KNHS met Partners in Paardrijden, meldt dat zij per september komen met een gespecialiseerde opleiding voor het begeleiden van buitenritten.

In een persbericht meldt de Manege en Ruiterbond:

Deze opleiding is bedoeld voor ruiterbewijshouders en instructeurs die buitenritten willen verzorgen en biedt de nodige kennis en vaardigheden om dit op een veilige manier te realiseren. De opleiding geeft na succesvol afronden een SPEN / CPION gecertificeerd diploma af.

Vak apart

Buitenritten begeleiden is een vak apart. Het vereist niet alleen een grondige voorbereiding en kennis van zowel paarden als ruiters, maar ook het vermogen om snel en adequaat te handelen in diverse situaties onderweg. Om deze vaardigheden op een gestructureerde en volledige wijze over te brengen, is een speciaal ontwikkeld lesprogramma met bijbehorende materialen beschikbaar. Het bijbehorende theorieboek dient als uitgebreide gids voor het plannen, voorbereiden en begeleiden van buitenritten. Hierbij is het welzijn van de paarden en ruiters op buitenritten één van de speerpunten.

Twee dagen

De opleiding buitenritbegeleider is verdeeld over twee dagen en is bedoeld als aanvullende opleiding voor instructeurs en ruiterbewijshouders die bij een manege buitenritten willen begeleiden.



Verzekering

Als eerste heeft de Zeeuwse verzekering maatschappij positief gereageerd. De eisen zullen aangepast worden zodat een buitenrit ook begeleid mag worden door een gediplomeerd buitenritbegeleider en hier niet altijd een instructeur bij aanwezig hoeft te zijn.

Het examen zal door de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter, SRR, worden afgenomen.

Bron: Persbericht