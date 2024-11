Elk hippisch bedrijf moet goed zichtbaar én vindbaar zijn

Het is belangrijk om als hippisch bedrijf zichtbaar én vindbaar te zijn. Niet alleen om het bedrijf bekend te maken bij een breder publiek, maar ook om een goed imago op te bouwen, nieuwe klanten aan te trekken en relaties met bestaande klanten te onderhouden.

Het verschil tussen zichtbaarheid en vindbaarheid

Vindbaarheid verwijst naar de mate waarin een bedrijf, product of dienst gemakkelijk kan worden gevonden door potentiële klanten. Goede vindbaarheid zorgt ervoor dat potentiële klanten het bedrijf kunnen ontdekken als ze actief op zoek zijn naar bepaalde diensten zoals paardrijlessen of pensionstalling.

Zichtbaarheid gaat over de mate waarin een bedrijf, product of dienst daadwerkelijk wordt gezien en opgemerkt door de doelgroep, zowel online als offline. Dit kan onder meer worden vergroot met een gerichte marketing- en communicatiecampagne. Het doel is aandacht trekken; top-of-mind worden bij je doelgroep.

Vindbaarheid en zichtbaarheid zijn dus duidelijk verschillend, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vindbaarheid kan een gevolg zijn van goede zichtbaarheid. Als je bijvoorbeeld als pensionstal al op veel plekken laat zien wat je op jouw bedrijf te bieden hebt, dan zit jouw bedrijf vaak al in het bewustzijn van een potentiële klant die uiteindelijk op zoek is naar een pensionstalling.

Zichtbaarheid kan ook een gevolg zijn van goede vindbaarheid. Een potentiële klant heeft jouw bedrijf via Google gevonden en ziet jouw bedrijf en aangeboden diensten nog vaak voorbij komen via andere kanalen, dan bevestigt dit vaak de interesse en het vertrouwen.

Stal ’t Kabel: ‘Kwaliteit allerbelangrijkste marketingtool’



“Indien je al je marketing- en communicatietools goed op elkaar hebt afgestemd, versterken deze elkaar alleen maar. Want mensen die op zoek zijn naar een hippisch bedrijf zoeken op internet of volgen je op de socials. Daar krijgen ze al een goede indruk van je bedrijf. Daarna nemen ze via mail of telefoon contact op. Als ze daar de vriendelijke persoon aan de telefoon krijgen, dan worden ze direct enthousiast gemaakt en uitgenodigd om een keer te komen kijken. Op deze manier voelen (toekomstige) klanten zich direct welkom. Tevens weten onze klanten ook direct wat ze van ons kunnen verwachten en hoeven wij alleen nog maar te zorgen dat we goede kwaliteit leveren en is de cirkel weer rond.



Onderschat je marketing en communicatie dus niet, maar besteed er aandacht aan en je zal zien dat het je bedrijf gaat helpen! Ook als je op dit moment eigenlijk geen ruimte hebt voor nieuwe klanten!”



Sanne Winters, Stal ‘t Kabel

Zichtbaarheid belangrijk voor elk hippisch bedrijf

1. Vergroten bekendheid

Een van de meest directe voordelen van zichtbaarheid is de toename in bekendheid. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van jouw hippisch bedrijf, hoe groter de kans dat zij voor jouw diensten of producten kiezen. Dit is belangrijk in een omgeving waar klanten meerdere opties hebben. Bekendheid opbouwen zorgt ervoor dat potentiële klanten aan jouw bedrijf denken wanneer zij bijvoorbeeld paardrijles willen of een paard willen stallen of laten trainen. In de hippische sector speelde netwerk en mond-tot-mondreclame hierin altijd een grote rol, maar met de toenemende digitalisering is het internet dé plek geworden waar mensen zoeken naar informatie, diensten en ervaringen. Met online zichtbaarheid kan je het bereik aanzienlijk vergroten en jouw doelgroep effectiever bereiken.

2. Opbouwen vertrouwen, reputatie en imago

Zichtbaarheid draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en een goede reputatie en imago van jouw bedrijf. Wanneer het bedrijf regelmatig zichtbaar is, bijvoorbeeld door deelname aan wedstrijden, het delen van kennis via blogs of sociale media, of door positieve klantbeoordelingen, worden potentiële klanten eerder overtuigd van de betrouwbaarheid en kwaliteit van het bedrijf. Een goede reputatie zorgt ervoor dat klanten terugkomen en jouw bedrijf aanbevelen aan anderen. Zichtbaar zijn is daarnaast met de veranderende publieke opinie over paardensport en -houden ook steeds belangrijker voor een positief imago van de sector.

3. Aantrekken nieuwe klanten

Een zichtbaar bedrijf trekt nieuwe klanten aan. Door actief te zijn online en offline, vergroot je de kans dat mensen jouw bedrijf ontdekken. Elke nieuwe klant biedt de mogelijkheid tot verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf.

4. Concurrentievoordeel

In een markt waar diverse andere hippische bedrijven actief zijn, kan zichtbaarheid het verschil maken. Hippische bedrijven die zich actief profileren en zichtbaar zijn, hebben een voordeel ten opzichte van concurrenten die dit niet of minder doen. Door aanwezig te zijn op de juiste plekken en op de juiste momenten, kun je je onderscheiden. Door bijvoorbeeld hoger te ranken in zoekmachines zoals Google, kunnen bedrijven meer verkeer naar hun website trekken en meer klanten aantrekken.

5. Verbeteren klantrelaties

Zichtbaarheid helpt ook bij het onderhouden en verbeteren van bestaande klantrelaties. Regelmatige communicatie en interactie met klanten via nieuwsbrieven, sociale media en evenementen zorgen ervoor dat klanten zich gewaardeerd en verbonden voelen met jouw bedrijf. Dit leidt tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

Hoe zorg je voor deze zichtbaarheid?

Een gerichte marketingcampagne kan helpen om de juiste doelgroep te bereiken en de zichtbaarheid te vergroten. Om te werken aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van jouw bedrijf moet je duidelijk weten waar jouw doelgroep zich bevindt en op welke manier deze te bereiken is. FNRS biedt haar leden ondersteunende materialen hoe zij het beste een marketingplan kunnen maken om hun bedrijf online en offline zichtbaar én vindbaar te maken.