Amazone en paard botsen frontaal op auto

Een 15-jarige amazone en haar paard zijn dinsdagavond frontaal in botsing gekomen met een personenauto. Het ongeluk gebeurde op de Zwartendijk in Monster (provincie Zuid-Holland). De jonge vrouw moest naar het ziekenhuis worden vervoerd, het letsel van het paard lijkt mee te vallen.

Het ongeluk gebeurde rond 21.15 uur toen de amazone, haar vriendin en hun twee paarden op de terugweg waren van een buitenrit. Vlakbij de pensionstal schrok een van de paarden van iets in de berm en sprong de weg op, precies op het moment dat er een auto uit tegenovergestelde richting naderde.

Frontale botsing

Bij de frontale botsing kwamen de 15-jarige amazone en het paard op de auto terecht. Het paard vluchtte na de klap in paniek terug naar zijn stal.

Geen ernstig letsel

De amazone had veel pijn aan haar been, armen en hoofd. Ambulancepersoneel heeft haar behandeld, pijnstilling toegediend en in een vacuümmatras gestabiliseerd. Ze is vervolgens zonder spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek en daar een nacht gebleven. Volgens de moeder kwamen zowel haar dochter als het paard er zonder ernstig letsel vanaf.

