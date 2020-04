Duitse snelweg uren afgesloten door ongeluk met paardenwagen

De Duitse snelweg A 27 in de richting van Bremen is afgelopen donderdag enkele uren afgesloten. Aanleiding daarvoor was een ongeluk waarbij twee vrachtwagens en een paardenwagen betrokken waren. Eén vrachtwagenchauffeur raakte ernstig gewond. De bestuurder van de paardenwagen en de twee paarden van Dressurstall Sandbrink liepen geen ernstige verwondingen op.

Het ongeluk vond in de middag plaats tussen de knooppunten Bremerhaven-Wulsdorf en Bremerhaven-Süd. Volgens het politierapport wilde één van de vrachtwagens wisselen naar de vluchtstrook en werd daarbij geramd door de vrachtwagen daarachter. Vervolgens reed de bestuurder van de paardenwagen daar op in.

Lichte verwondingen

Een vrachtwagenchauffeur werd bij het ongeval uit de cabine geslingerd en raakte daarbij ernstig gewond. Voor hem kwam een reddingshelikopter ter plaatse. De andere vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de paardenwagen liepen lichte verwondingen op. De paarden werden verdoofd en met een andere wagen verder vervoerd.

Goede afloop

Kerstin Klieber van Dressurstall Sandbrink liet vrijdagochtend weten dat de bestuurder in goede gezondheid verkeerd. “De paarden zijn door een dierenarts onderzocht en ze doen het goed. Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat het zo is afgelopen en de bestuurder adequaat gereageerd heeft.”

Bron: St. Georg