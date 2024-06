Zeventig paarden komen om in vlammenzee op failliete Franse stoeterij

Op een failliet verklaarde stoeterij in Normandië is gisteren een brand uitgebroken. Er kwamen maar liefst zeventig paarden, voornamelijk merries en veulens, om het leven. De 21-jarige man die de brand ontdekte, liep brandwonden op aan zijn handen. Het complex is verloren gegaan. De rijkswacht gaat niet uit van brandstichting, maar heeft wel een onderzoek geopend.

De brand brak op zondag 16 juni 2024 om 05.40 uur uit op de stoeterij van het kasteel in Bernesq. In de ruimte van ruim 1000 m² stonden zeventig paarden, voornamelijk merries en veulens.

Failliet verklaard

De stoeterij werd in 1981 opgericht en werd in mei 2018 voor het eerst failliet verklaard, nadat deze (toen nog in eigendom van de familie Benillouche) in 2017 onder curatele werd gesteld. De paarden stonden in vieze stallen, kregen geen voer en waren mager. Alleen getrainde renpaarden werden fatsoenlijk verzorgd. De manager werd destijds veroordeeld tot een levenslang verbod op het houden van paarden. De stoeterij werd in 2019 geliquideerd en overgenomen voor Sarona Farm, met circa vijftig paarden. Op 13 december 2023 werd een nieuwe liquidatieprocedure geopend door de rechtbank van Caen.

Bron: France Info