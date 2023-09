Eerste ivf-veulen in Europa geboren

Op de Universiteit Gent is het eerste ivf-veulen op Europese bodem geboren. Het eerste veulen dat met ivf-techniek werd verwerkt, is geboren in de Verenigde Staten, waar ook de techniek om ivf bij paarden mogelijk te maken vandaan komt. Het in Gent geboren hengstveulen kreeg de naam PIVFI Dracarys DI08.

Tot nu toe lukte het niet om het eicel van een merrie in een petrischaaltje in het laboratorium te laten bevruchten. Een Amerikaanse onderzoeker ontwikkelde een stof die de bevruchting wél mogelijk maakt en die techniek is inmiddels met succes in Europa toegepast.

Met de techniek is het nu mogelijk om van succesvolle sportpaarden meerdere nakomelingen te krijgen, zonder dat de merrie daar zelf drachtig voor hoeft te zijn. Bij ICSI wordt er een zaadcel via een naald de eicel in gebracht, bij ivf moeten zaadcellen zelf in de eicel doordringen. Dit is uiteindelijk een minder ingewikkelde techniek, die ook minder kosten met zich meebrengt.

Bron: Nieuwe Oogst