Kijktip: Paardenzaak bij ‘Zeeman Confronteert’

In het RTL-programma 'Zeeman Confronteert' helpt Thijs Zeeman slachtoffers van allerlei louche types: van oplichters tot internettrollen. Mensen die een ernstig probleem hebben, waarbij de politie weinig kan betekenen en juridische procedures niet altijd zin hebben. In de aflevering van vanavond wordt een paardenzaak behandeld, die gaat over een 'paardenmeisje' dat voor vele duizenden euro's slachtoffers maakt.

Thijs Zeeman en zijn team zijn in een opmerkelijke zaak gedoken: het lieve paardenmeisje Femke is namelijk niet zo onschuldig als gedacht en blijkt in werkelijkheid een manipulatieve oplichtster. Tientallen slachtoffers maken duizenden euro’s over voor een paard, waarvan zij uiteindelijk nooit eigenaar werden. Zelfs met de politie op haar hielen stopt Femke niet. Thijs Zeeman confronteert Femke met haar daden, maar heeft dat ook effect gehad? Hij geeft in ‘Zeeman Confronteert: Hoe Is Het Nu?’ een update over de veelbesproken zaak.

Het item wordt dinsdagavond uitgezonden op RTL5

Bron: Horses.nl/RTL