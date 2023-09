Paardenhoofd en ponykadavers aangetroffen in Limburg

Op 18 september werden in de omgeving van de Kapel van Genooy en de Groeneweg kadavers van twee pony's aangetroffen. In een groengebied daar niet ver vandaag vond een wandelaar een paardenhoofd. De man deed op social media zijn verhaal en schrijft dat hij zich kapot schrok toen hij het paardenhoofd 'met teugels er nog aan' aantrof.

De politie bevestigt dat het paardenhoofd door een wandelaar is opgemerkt, maar geeft geen verdere details. “We kijken of het een met het ander te maken heeft”, laat een woordvoerder van Politie Venlo weten.

Buurtonderzoek

De politie is een buurtonderzoek gestart, dat nog steeds loopt. “We roepen iedereen op die op 18 september of twee dagen daarvoor, iets vreemds heeft gezien in de buurt van de kapel, het ons te laten weten”, vertelt een woordvoerder van de politie. Ook buurtbewoners met camerabeelden worden gevraagd zich te melden.

Bron: RTL Nieuws/1Limburg