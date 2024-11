Partij voor de Dieren Zuid-Holland organiseert symposium over paardenwelzijn

De Statenfractie Partij voor de Dieren Zuid-Holland organiseert op zaterdag 21 december 2024 van 10.00-17.00 uur een symposium over paardenwelzijn op het Provinciehuis in Den Haag. "Het doel van deze bijeenkomst is het vergroten van de bewustwording over paardenwelzijn, te inspireren en te verbinden", aldus de politieke partij in een persbericht. Verschillende wetenschappers, zoals Kathalijne Visser, Sue Dyson en Inga Wolframm, spreken op het symposium.