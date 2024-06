Autopsierapport Chromatic BF zorgt voor geschil tussen eigenaar en USEF

Chromatic BF (v. Connor), het topspringpaard van de Amerikaanse amazone Jill Humphries, overleed in april van dit jaar plotseling op de Wereldbekerfinale in Riyad, kort nadat hij derde werd in de tweede ronde van de finale. Deze week werd het autopsierapport van de ruin gepubliceerd en dat zorgt nu voor een geschil tussen de eigenaresse KC Branscomb en de Amerikaanse bond USEF. Uit het rapport blijkt dat Chromatic niet alleen elektrolyten toegediend kreeg middels een injectie door de USEF-dierenarts, maar ook Legend, Adequan en arnica. Daar was eigenaresse Branscomb niet van op de hoogte.

In het rapport staat dat Chromatic stierf aan ‘aan longbloedingen en oedeem, die ‘aan meerdere oorzaken kunnen worden toegeschreven, waaronder diffuse intravasculaire coagulatie, hartfalen, shock en met inspanning geassocieerde fatale longbloedingen’.

Injecties of zware inspanning

De fokker en eigenaresse van de ruin, KC Branscomb, en de Amerikaanse bond USEF zijn het oneens over de oorzaak van de fatale longbloeding. Branscomb gelooft dat haar paard stierf als gevolg van een anafylactische shock veroorzaakt door een intraveneuze injectie van Selevit, Legend, Adequan en arnica, toegediend door USEF-teamdierenarts dr. Diego Ulibarri minuten voordat het paard neerstortte.

USEF-functionarissen zeggen daarentegen dat het rapport aangeeft dat de longbloeding werd veroorzaakt door zware inspanning bij het paard. Ongeveer twee uur voor zijn dood was ‘Chromatic’ in de tweede ronde van de Wereldbekerfinale naar de derde plaats gesprongen.

“De bevindingen wekken het vermoeden op van fatale door inspanning veroorzaakte longbloedingen bij paarden, ondanks dat Chromatische BF geen duidelijke tekenen van een dergelijke aandoening vertoonde”, zei USEF in een verklaring aan Chronicle of the Horse, onder verwijzing naar een commentaar in het rapport. “Volgens het eindrapport werden de toegediende medicijnen niet als doodsoorzaak geïdentificeerd.”

Niet op de hoogte van alle gegeven injecties

“Ongeveer anderhalf uur na de laatste prijsuitreiking kreeg ik een telefoontje van Chromatics groom”, zegt Branscomb tegen Chronicle of the Horse. “Hij was bezorgd en boos dat ze hem vroegen om het paard naar de dierenarts te brengen. We hadden eerder deze week heel duidelijk gemaakt dat er niets met hem zou worden gedaan zonder toestemming van mij persoonlijk of mijn dierenarts, die niet in Riyadh was maar wel telefonisch bereikbaar. Hij maakte zich zorgen omdat ik hem niet had verteld dat het paard een injectie zou krijgen.”

Branscomb zei dat ze niet was geraadpleegd voordat haar paard de injectie kreeg, waarvan haar werd verteld dat het 20 cc Selevit (elektrolyten en vitamine E) was. Ze was boos toen ze in het postmortemrapport van het paard las dat hij ook Legend, Adequan, Traumeel en arnica in zijn systeem had, medicijnen waarvan ze niet wist dat hij ze had gekregen. Ze worden allemaal doorgaans gebruikt om gewrichtspijn aan te pakken, en geen enkele is verboden stof volgens FEI-regels.

Juridische stappen

Branscomb overweegt juridische stappen tegen de USEF. De USEF verwijst op haar beurt naar de overeenkomsten tussen de bond en eigenaren. ‘Eigenaars moeten een overeenkomst voor deelname ondertekenen met USEF wanneer hun paard deelneemt aan internationale wedstrijden waar ze de Verenigde Staten vertegenwoordigen. Die overeenkomst vereist feitelijk dat eigenaren hun paard uitlenen aan de USEF en dat “[f] voor doeleinden van paardenwelzijn, door ondertekening van deze overeenkomst de paardeneigenaar(s) volledige toestemming geven aan de USEF en haar veterinairs om medicatie toe te dienen aan hun paard(en) in het belang van het welzijn en welzijn van het paard(en) tijdens de uitleenperiode.”

Bron: Chronicle of the Horse