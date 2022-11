Breido Graf zu Rantzau (73) overleden

De erevoorzitter van de Duitse hippische bond, Graaf Breido zu Rantzau, is op 73-jarige leeftijd overleden aan kanker. FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel: "Met hem verliezen we een opmerkelijke persoonlijkheid die in de laatste decennia veel voor de paardensport en -fokkerij gedaan heeft." Zu Rantzau was ook jarenlang voorzitter van het Holsteiner stamboek.

Breido Graf Zu Rantzau was van 2005 tot 2021 voorzitter van de ‘Duitse KNHS’. Hij was tot zijn zestigste ook succesvol als springruiter, hoewel hij ooit als junior begon in de dressuur. In 1986 was hij Duits springkampioen en hij deed drie keer mee in een Nations Cup voor het Duitse team. Ook als fokker was Zu Rantzau succesvol. Hij fokte meer dan 60 concourspaarden, deels met internationaal succes. Hij was bovendien voorzitter van het Holsteiner stamboek tussen 1986 en 2007 en tussen 1999 en 2005 vice-voorzitter van de WBFSH.

Als voorzitter van de FN deed hij veel voor de interne organisatie van de bond. Ook maakte hij onder meer de Wereldruiterspelen in Aken als voorzitter mee. In 2020 werd hij ziek en gaf hij aan zich in 2021 niet herkiesbaar te stellen. Hij wees zelf Hans-Joachim Erbel aan als mogelijke opvolger, die vervolgens met grote meerderheid werd verkozen.

Bron: FN