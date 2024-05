Gert Naber over Marcel Dufours plan: ‘Ik word enthousiast van dit onderwerp’

Marcel Dufours ‘allesomvattend plan om de paardensport naar een hoger niveau te krijgen’ op Horses leverde enorm veel reacties op. In zijn ‘opleidingsinstituut voor paarden en ruiters’ gaat een groep geselecteerde jonge ruiters onder leiding van toptrainers een jaar lang aan de slag met een groep paarden, waarna ze geveild worden. De fokker betaalt een basisbedrag per maand, voor de overige kosten worden sponsors/investeerders aangetrokken, die meedelen in de eventuele veilingwinst. Heeft dit plan kans van slagen? En doen KWPN en KNHS mee?

Dat vroegen wij aan Cor Loeffen (bestuurslid KWPN), Gert Naber (teammanager KNHS Academy) en springpaardenfokker Anton Spikker. De drie mannen zijn enthousiast, lees hier alvast de reactie van Gert Naber.

‘Ik herken het probleem heel goed’

“Ik word absoluut enthousiast van dit onderwerp; vooral omdat ik het probleem heel goed herken. Ik ben samen met Alice en onze dochters veel op springwedstrijden en dan zie je dat er veel ruiters zijn die moeite hebben om talentvolle jonge paarden een goede opleiding te geven. Dit is geen onwil, maar een gebrek aan kennis en rijkunst. Ieder plan om hier verbetering in aan te brengen is welkom en als de KNHS daarin een steentje kan bijdragen dan zal ik me daar hard voor maken.”

Vele factoren

“Voor ruiters met ambitie en voldoende talent zou dit een enorme kans kunnen zijn om onder deskundige leiding hun eigen rijden te verbeteren. Ik hoop dat er voldoende ruiters zijn die zich hiervoor vrij kunnen en willen maken.

Of het plan kans van slagen heeft, hangt af van vele factoren. Kwaliteit van de paarden en ruiters is daar een belangrijk onderdeel van. En afsluiten met een veiling is misschien interessant voor de verkoper, maar het zorgt er nog niet voor dat we ruiter- en paardentalent optimaal in kunnen zetten voor Nederland. Het zou mooi zijn als het grootste talent dan wel behouden blijft en zich maximaal kan ontwikkelen.”

Belangstelling voor opleiding instructeur springen loopt terug

“We zien overigens in de KNHS-instructeursopleidingen dat de belangstelling voor het springen wat terugloopt. In de laagste niveaus is het springen een verplicht onderdeel voor iedereen en ik ben van mening dat dit een goede zaak is. Dit hoeven geen springinstructeurs te worden, maar men moet wel voldoende balans hebben om een jong paard zijn eerste sprongetje te laten maken. En deze balans gaat ook helpen om niet meteen in paniek te raken als een jong paard wat vrolijk is. Een goede balans is immers noodzaak om beter te worden als ruiter, ongeacht de discipline waarin je actief bent.”

