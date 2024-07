Donnerhalls fokker Otto Gärtner overleden (97)

Zwart was de bedoeling; het resultaat? Een voshengst. Dat was het verhaal achter de stempelhengst Donnerhall, gefokt door Otto Gärtner. Hij fokte al decennialang paarden, maar de Donnerwetter-zoon was de absolute kroon op zijn werk. Gärtner is op 97-jarige leeftijd overleden.

Gärtner verkocht het hengstveulen destijds aan Otto Schulte-Frohlinde. Hij werd goedgekeurd bij een groot aantal stamboeken en was zelf uiterst succesvol op internationaal Grand Prix-niveau. In 1998 nam hij afscheid van de sport, alvorens hij in 2002 op 21-jarige leeftijd overleed.

Tot op de dag van vandaag is de invloed van Donnerhall op de dressuurfokkerij immens te noemen. Otto Gärtner ontving hiervoor dan ook in 2015 de Gustav Rau-medaille in brons van de Duitse paardensportbond.

Bron: Horses.nl/ Reiterrevue