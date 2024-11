Grand Prix-paard Abercrombie (10) overleden

Alisa Glinka heeft afscheid moeten van haar Grand Prix-paard Abercrombie (Ampère x Wolkentanz II), waarmee ze deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs. De DSP-hengst kreeg een koliekaanval en bleek niet te redden. De Ampère-zoon werd slechts tien jaar.

Alisa Glinka maakte in 2021 haar internationale debuut met Abercrombie bij de zevenjarigen. Later dat jaar namen ze deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden.

Grand Prix

Begin 2023 maakte de combinatie het internationale Grand Prix-debuut en in april 2024 waren ze erbij in de Wereldbekerfinale in Riyad. Daarna volgde een wedstrijdpauze doordat Glinka wegens een positieve dopingtest was geschorst.

OS Parijs

De rentree volgde afgelopen zomer op de Olympische Spelen Parijs waar de amazone uit Moldavië individueel aan de start kwam. In de Grand Prix scoorden ze 66,056% en dat was tevens de laatste internationale wedstrijd van Abercrombie.

Gebroken hart

“Een paar dagen zijn verstreken en nu, nadat ik mijn ogen heb geopend van tranen, moet ik zeggen dat ik na een ernstige koliekaanval mijn geliefde ster Abercrombie heb verloren”, aldus Alisa Glinka. “Deze aanhankelijke, knappe hengst was een hele bijzondere en oprechte vriend die nergens bang voor was en mij en alle mensen om hem heen met heel zijn hart vertrouwde. Hij was slim, grappig, zachtaardig, vriendelijk, getalenteerd en heel erg knap. Mijn hart is gebroken.”

