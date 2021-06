Max Trenning plotseling overleden

Eventingruiter en vastgoedinvesteerder Max Trenning is plotseling overleden. Trenning, een fervent paardenliefhebber, was onder andere eigenaar van Tim Lips' Herby (Zirocco Blue VDL x Ferro). Daarnaast zette hij zich volop in voor de eventingsport. Zo investeerde Trenning in 2017 een complex op Tesinkweide en stelde dit ter beschikking aan Military Boekelo. Trenning is 76 jaar geworden.

In het complex dat Trenning ter beschikking stelde aan Military Boekelo, kwamen alle ondersteundende activiteiten van het prestigieuze evenement onder één dak en kwam de droom om de kantoorfunctie in het dorp Boekelo zelf te huisvesten uit.

Trenning was zelf nog volop actief in de sport. Hij nam jarenlang deel aan internationale wedstrijden. Zijn laatste start was in mei dit jaar in het Belgische Arville, waar hij Il Dolce van de Distelhoeve aan start bracht.

