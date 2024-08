Oldenburgse dressuurhengst Rubinero (25) overleden

De Oldenburgse dressuurhengst Rubinero is op 25-jarige leeftijd overleden. De Rubinstein-zoon werd in de Verenigde Staten uitgebracht op Lichte Tour-niveau en diende op de Hilltop Farm als dekhengst.

Rubinero (Rubinestein-Ex Libris) werd gefokt door Franz-Josef Wieghaus-Vorwerk en eindigde als 2e in de dressuurafdeling van de 70-dagen test met 10’en voor zijn karakter en rijdbaarheid. Rubinero’s hoogtepunten in de competitie waren onder andere de kwalificatie voor het Bundeschampionat en de reservetitels in Rastede. Na zijn import in de VS won Rubinero de USDF Regional Championships in Intermediate I met zijn eigenaresse Dawn Sears.

Vriendelijk karakter

Hilltop Farm laat weten dat Rubinero’s vriendelijke en mensgerichte karakter hem geliefd maakte bij alle medewerkers.

Bron: Facebook/Horses.nl