Oldenburgse paardenman Gerd Folkers (82) overleden

Het voormalige hengstenkeuringscommissielid van het Oldenburger Verband Gerd Folkers is op 82-jarige leeftijd overleden. Al meer dan 60 jaar houdt de familie Folkers zich bezig met de Oldenburgse fokkerij.

Als hengstenkeuringscommissielid van het Oldenburger Verband volgde Gerd Folkers zijn vader Fritz op. Samen met zijn broer Volkhard Folkers runde hij niet alleen een succesvol paardenfokkerij, maar had hij ook enkele jaren een eigen hengstenstation, waar onder meer de zelfgefokte Royal Hit-zoon Royal Doruto werd gehouden.

Goede oog voor paarden

Gerd Folkers was vooral bekend en geliefd vanwege zijn goede oog voor paarden. Op de hengstenkeuring, veulen- of merriekeuring had hij snel een oordeel en onderbouwde dit. Het doel van Folkers is altijd geweest om zijn diepgaande kennis van paarden door te geven. Ook onder de leden van het stamboek was hij een veelgevraagde spreker over de beoordeling van veulens en paarden.

Bron: Pferd-Aktuell/Horses.nl