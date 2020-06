Renwereld geschokt na overlijden 34-jarige jockey

Vanochtend is de 34-jarige jockey Liam Treadwell levenloos in zijn woning door de politie aangetroffen. Hoewel bekend was dat Treadwell leed aan depressies is zijn doodsoorzaak nog niet vastgesteld doch de politie sluit vooralsnog uit dat er een misdrijf in het spel is.

Liam Treadwell begon zijn carrière in augustus 2002 en verscheen sindsdien tot en met 16 maart jl. 3.379 keer aan de start waarvan hij 337 keer won en 671 bij de eerste aankomende finishte.

Geschiedenis op Grand National

Een dergelijk percentage spreekt boekdelen en laat zien wat voor een talent Treadwell was. Treadwell schreef geschiedenis door voor trainster Venetia Williams op Mon Mome de Grand National in 2009 tegen een quote van 100 tegen 1 te winnen. Het was Treadwells eerste rit in de Grand National en door het winnen van deze koers verdwenen zijn openstaande rekeningen als sneeuw voor de zon.

Stallen uitmesten

De inkomsten in het slechte seizoen van 2011 en 2012 waren niet genoeg om zijn vaste lasten en onderhoud te betalen en zo bereed Treadwell nog wel paarden in races maar verdiende hij zijn inkomen vooral door het uitmesten van stallen en was hij teruggekeerd naar het soort leven waarvan hij dacht dat hij dat ver achter zich had gelaten.

Nieuwe boost

Het was in 2013 toen er wéér een ommekeer in Treadwells leven kwam en hij te Cheltenham tijdens het prestigieuze Cheltenham Festival op Carrickboy won en zijn carrière weer een boost kreeg. Trainster Venetia Williams bezorgde Treadwell onder meer ook die rit. Het enorme doorzettingsvermogen van Treadwell beloonde hem en bezorgde hem nog veel winnaars voor diverse trainers die dol op zijn talent en moed waren. Treadwell reed tot en met maart jl. nog koersen maar fungeerde ook als assistent-trainer.

Fantastisch talent

De eigenaren, trainers en collega jockeys zijn het er allemaal over eens wat voor een fantastisch en communicatief talent Treadwell was en treuren allen om het verlies van een nog zo’n jong persoon.

Bron: Horses.nl