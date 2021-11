Paard & Geld: ‘Ik ben sinds twee jaar in Nederland voor de sport’

van hun hoeveel dure pluimage Paard paardenhuishoudboekje paardgerelateerde -vrouw Geld het Paardrijden allerlei we is haar kwijt we Premium-rubriek precies uitgavenpatroon. onze hobby, naar buurman In een allemaal. paardenmensen vragen dat Lustenberger. week Deze Joel paard? aan of is van Maar weten zijn & of de

1 medebeheerder 3 Baan: springruiter Leeftijd (25) Paard: op paarden moment 2 Soort pensionstal driejarige Woonplaats: Hengelo Joel dit paard: Lustenberger vijfjarige, Naam: ruiter:

Vaste lasten

Stro Extra Smid tandarts: €850 per maand per en jaar jaar €500 per per €1500 en maand €200 Stalling: brok: kosten:

concoursen zijn inschrijving ook natuurlijk Maar voor kosten dierenarts kosten” onverwachtse aanschafmateriaal. ”Extra en de van

Wat afgelopen was jaar? grootste het van uitgave je

om of uit ons jaar te te net ”Mijn weten driepaards was heb onze rijden vrachtwagen ik paarden Wij voor handig om vrachtwagen een schaffen.” hebben te is van aan extra grootste uitgave zeker het Omdat met brengen een regelmaat gekocht. vrachtwagen. dit

grootste is je Wat geweest? miskoop

paard echt maar eigenlijk duur dit bij nooit heb zadel niet mij.” ik mijn toentertijd is zadel niet geweest. bij fijn een een Ooit ”Mijn gekocht, paste geweest. miskoop grootste Het heel is en zadel

tevreden bestedingspatroon? je je Ben over

sta ik ik die zeker Doordat van alle samen kan ben ben mijn mijn ik gebruikmaken bestedingspatroon. wel met ik relatief heb.” tevreden mede maar beheerder paarden faciliteiten over goedkoop, ”Ik nodig

twee jaar Nederland Sinds in

dit te In ”Ik Ik in Ik sinds stal ben op doorrijden en neer dienst uitbrengen het staan. heb Nederland en verschillende tot wat jaar klaar beginnen. zetten en heb in Nederland, de hier sinds weer driejarige een het voor Zwitserland voor jaar bij gereden. sport. probeer ik daarna de ik opleiden, ik nu in die kunnen en twee verkopen.” nu aan zadelmak ben kort vijfjarige bedrijven De bedrijf maken, 2 3 paarden ZZ richt geweest, te op hoop een voor mijzelf twee zich maken het ga moment eerste op vooral verkoop. te ben ik

Bron: Horses.nl