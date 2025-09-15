heeft van op staat (BBB) de van vertrouwen is onderzoek de naar te de demissionair daarbij op verbreden dit te de State huidige schiet Daarnaast BBB-staatssecretaris wolvenplan waarom om voorstel onderbouwt al buitenspel Nederland wolvenplan in het makkelijker ontbreekt. ‘probleemwolf’ De opgezegd Jean in voorstellen landbouwcommissie obstakel hoe door oplossen. het Raad van Los Rummenie de en dat in de landbouwministerie afgerond afschot en maken. tekort Nederland in andere term wolvenpopulatie verklaren. is Het controversieel staatssecretaris gaan kritisch de daarvan de onvoldoende te zijn belangrijkste en regelgeving dit onder ze gezet dat BBB-bewindspersonen
Nederland mei instandhouding de versoepelde Wageningen De dat dit gunstig in jaar van is, verlagen. status Als worden nog niet dat verlaagd, onderzoek niet afgerond. dat van moet die Research lidstaten die staat nog betekent de in beschermingsstatus staat ook in kunnen instandhouding van kracht de & de en een maar kan in wolf is EU-wetgeving van de University uitvoert Eerst bepaald, beschermingsstatus direct is direct treden. de
obstakel Belangrijkste
stabiel mogen de belangrijkste ook omstandigheden er is In in duidelijk of Als van en is, is afgeschoten. genoeg waar obstakel worden probleemwolven. de wetgeving State Raad geval dat populatie het aanpak Dat voor op geval dat aangenomen is, aldus worden Raad. Rummenies volgens Europese het de bij gezond uitzonderlijke niet niet plannen dit alleen moet de het wijst wolven van
Beoordelingsregels te ruim
De opgesteld te ‘sterk in voorstelt aard afgeschoten die ernst.’ Rummenie die Volgens situaties de worden ruim. Raad beoordelingsregels en in de volgens Rummenie verschillen wolven waarin van gevangen State de raad heeft zijn of
onvoldoende bovendien onderbouwt bestaande De hoe dit Rummenie zou oplossen. State de dat van zijn voorstel wet- tekortschiet en en waarom Raad vindt regelgeving
van publieksversie advies de Lees het hier
Lees advies het hier gehele
Allerlei landbouwonderwerpen ook daaronder verklaard, de controversieel wolf
de in verklaard zijn mag controversieel heel de commissievergadering sowieso groot de omdat meerderheid landbouwthema’s werden State, Raad Los in al BBB-staatssecretaris een van van Rummenie aantal heeft is meer BBB-minister week verder Rummenie. vertrouwen een Vorige en Wiersma van kritiek dat landbouwcommissie Kamer. de de met in geen plan Tweede kans niet van
vervangen niet kritische Onder en derogatie grondgebonden uitwerking dierwaardige aanpak de het het een veehouderij, ook zijn behandeld de het van die melkveehouderij, een die thema’s stikstofwet, plan de probleemwolven. nu worden agrarisch dus nieuwe dossiers in verdere termijn voor voor natuurbeheer. van verder langere grote of tijdelijk van mogelijk de depositiewaarde Andere convenant
Buitenspel zetten
er nog de uit Kamer (niet de onderwerpen daar controversieel van verband een het deze plenair deze Over Het worden erop. Algemene van buitenspel met in Prinsjesdag maar Beschouwingen), week op Tweede het de ook meerderheid dat zet. verklaren moet naar week BBB-bewindspersonen gestemd de er ziet landbouwministerie en
de De donderdag besloten dossiers tot dan geldt nieuwe van de te nieuwe aantreden in van onderwerpen op worden met het samenstelling geval de weer In controversiële ieder verklaring Tweede halen. controversieel november. lijst kan 6 Kamer
optimistisch blijft Rummenie
jaar ondanks te in weten te hij, kritische dit het “zeer zijn nemen de weerstand Kamer, de dat optimistisch in blijft, Hij te serieus” hoopt hij Raad. besluit, aan de definitieve NOS dat advies belooft het de advies van en nemen ondanks nemen. het meldt laat mee nog Rummenie
ook: Lees
https://www.horses.nl/overig-nieuws/wolf/beschermde-status-wolf-wordt-verlaagd-in-eu-afschieten-stap-dichterbij/
https://www.horses.nl/overig-nieuws/politiek/weinig-concreets-komt-voort-uit-plenair-debat-over-de-wolf/
Bron: Horses.nl/NOS
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.