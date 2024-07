Wagen belandt in gracht, één paard overleden

In Reninge (België) is er een wagen met twee paarden ervoor in een gracht beland. De brandweer heeft één paard gered, maar het andere paard is ter plaatse overleden. De inzittenden van de wagen hadden geen verwondingen.

De wagen, waar twee paarden voor liepen, was met enkele toeristen een tocht aan het maken. De paarden schrokken en raakten verstrengeld in elkaar, waarna ze in een diepe gracht met water terecht kwamen. De wagen met de toeristen kwam op de dieren terecht en de inzittenden konden zich bevrijden.

Brandweer

De brandweer en het speciale dierenredteam (DRT) moesten eerst de wagen weghalen om de paarden te kunnen bevrijden. Eén van de paarden had water ingeslikt en werd naar een dierenkliniek gebracht. Het andere paard was al overleden toen de hulpdiensten aankwamen.

