In 40 weken bijna evenveel wolvenaanvallen als in heel 2024

Het lijkt opnieuw een recordjaar te worden qua wolvenaanvallen op vee in Nederland. Tot en met de eerste week van oktober werden 741 aanvallen op landbouwdieren geregistreerd. Ter vergelijking: over heel vorig jaar werden er 770 geteld.

Ellen Liem Door

In deze cijfers zijn alleen aanvallen meegenomen waarvan is vastgesteld dat de dieren ten prooi waren gevallen aan wolven. Het werkelijke aantal ligt vrijwel zeker hoger. Zo is de oorzaak bij 165 openstaande meldingen in de periode juli tot en met half november nog onbekend. Daarnaast zijn boeren ook niet verplicht om bijtincidenten door wolven te melden.

Meerdere dieren per aanval

Voornamelijk schapen worden doodgebeten door wolven. Ook geiten, runderen, alpaca’s, pony’s en ezels worden aangevallen. Per geregistreerde aanval kunnen meerdere dieren zijn gedood. Geregeld moeten gewonde dieren worden afgemaakt, omdat ze niet meer te redden zijn.

Getroffen maatregelen

In 86 procent van alle aanvallen hadden landeigenaren niet voldoende maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit gegevens van BIJ12. De roofdieren kunnen echter ook over wolfwerende hekken springen. Dat gebeurde onder meer afgelopen zomer bij een schapenhouder in Barneveld. Het hek zou hebben voldaan aan de regels die BIJ12 daarvoor hanteert.

Aanvallen per provincie

Veruit de meeste wolvenaanvallen vonden plaats in de provincie Gelderland. De wolf sloeg daar dit jaar al 346 keer toe, waarvan 103 keer in de gemeente Barneveld. Daarna volgen de provincies Drenthe en Friesland, met beide ongeveer 120 aanvallen. In Groningen hebben wolven dit jaar 26 keer vee aangevallen, tegenover slechts 2 keer in heel 2024. In Noord-Brabant neemt het aantal aanvallen de laatste jaren af.

Bron: NOS / Metro