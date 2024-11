Provincie wil hele roedel wolven op Utrechtse Heuvelrug zenderen

De provincie Utrecht wil een hele roedel wolven op de Utrechtse Heuvelrug vangen, verdoven en zenderen. Aan de vergunning daarvoor wordt gewerkt. Via de zenders wil de provincie meer inzicht krijgen in het gedrag van de roedel.

De roedel wolven op de Utrechtse Heuvelrug, die naar schatting uit maximaal zeven dieren bestaat, leidt al langere tijd tot commotie in het bosgebied tussen Leusden en Woudenberg. Van het voorjaar werd een hondje meegegrist. Een meisje zou “heel licht” in haar zij gebeten zijn.

Scholier en toeterende automobilist

Vorige week nog zou een scholier tien wolven hebben gezien toen hij op de Voskuilerdijk tussen Scherpenzeel en Amersfoort naar school fietste. Hij schrok, viel van zijn fiets en zegt dat de wolven daarna om hem heen gingen staan. Een toeterende automobilist zou de wolven daarna hebben weggejaagd.

Behalve de scholier zijn er geen getuigen van het voorval, de betrokken automobilist heeft zich niet gemeld. Maar, zegt de provincie mede op basis van een analyse van de Zoogdiervereniging: het zenderen van alle wolven “had dit incident sneller en van meer nauwkeurige informatie kunnen voorzien.”

De provincie adviseert kinderen om in groepjes door bosgebied te fietsen. Voor kinderen jonger dan tien jaar geldt het advies om een volwassene mee te laten fietsen.

Alleenlevende wolf

Eerder dit jaar verleende de provincie Utrecht een vergunning voor het vangen, verdoven en zenderen van één wolf. Het dier, bekend onder nummer GW3237m, zocht geregeld contact met mensen op de Utrechtse Heuvelrug en zorgde zo volgens deskundigen voor problemen.

Bij het vangen van de wolf zouden middelen worden ingezet die gewoonlijk verboden zijn, zoals vangklemmen met zachte rubberen banden, verdovingswapens en een paintballgeweer. In september verbood de rechter de inzet van de middelen.

Eind oktober bleek uit DNA-analyse dat niet de alleenstaande wolf bij de incidenten betrokken was, maar de vader van een roedel wolven. Deze groep dieren leeft op de Utrechtse Heuvelrug.

Verboden middelen

Dierenbeschermingsorganisaties hadden gevraagd de vergunning voorlopig op te schorten in afwachting van de bezwaarprocedure die nog loopt bij de provincie. De rechtbank schortte de vergunning inderdaad op omdat de provincie onvoldoende zou hebben onderbouwd dat het nodig is om in te grijpen met die ‘verboden middelen’. “Daarom kan ook niet goed worden beoordeeld of er nog andere bevredigende oplossingen zijn”, aldus de rechtbank toen.

Het is nog onduidelijk welke middelen de provincie bij de vangst van de roedel wil inzetten.

