PVV wil wolvenpopulatie beheersen met anticonceptie

PVV-Kamerlid Dion Graus wil dat het mogelijk wordt om met anticonceptie de wolvenpopulatie binnen de perken te houden. Hij wil daarmee voorkomen dat deze roofdieren op illegale wijze worden bestreden of gedood.

Graus is al jaren een groot pleitbezorger van dierenwelzijn in de Tweede Kamer. In een eerder debat zei hij wolven af en toe best een schaap te gunnen. “Mensen slachten immers miljoenen schapen voor in de shoarma”, is zijn redenatie.

Herhaling standpunt

Hij herhaalde zijn standpunt vandaag in het debat over de landbouwbegroting voor 2025. “Wij mensen bepalen niet wat een dier wel of niet mag eten.” Recent werden op de Veluwe drie wolvenwelpen doorgereden. Ook werd er een dode wolf aangetroffen, waarbij Graus opzet vermoedt.

Behoeden

“Als ik ze bij de grens kon tegenhouden en terugsturen naar het Zwarte Woud, zou ik ze zeggen dat ze het hier slecht zullen hebben. Ik wil de wolf ervoor behoeden dat ze worden platgereden of doodgeschoten”, aldus de PVV’er.

Verdovingsgeweren

Het anticonceptiemiddel moet met verdovingsgeweren worden toegediend. Graus sprak experts die stellen dat er middelen zijn die maar eens per jaar hoeven worden gebruikt.

Actiever beheer

Onder meer VVD, SGP en ChristenUnie zien in het voorstel van de PVV een beweging van deze partij naar een actiever beheer van wolven. “Het spreekt me aan”, aldus VVD’er Thom van Campen. Op de vraag van Pieter Grinwis (ChristenUnie) wat het optimale wolvenaantal voor Nederland is, bleef Graus het antwoord schuldig.

Bron: Nieuwe Oogst