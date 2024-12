Zeven pony’s doodgebeten in Oudehorne

Bij een boer in Oudehorne (provincie Friesland) zijn zeven pony's doodgebeten. Dat de wolf de dader is, is nog niet officieel vastgesteld maar de eigenaar is daar zeker van. Hij zou niet weten welk ander dier dit op zijn geweten zou kunnen hebben.

Vorig jaar verloor de boer ook al een pony door de wolf. De verwondingen destijds zijn identiek aan die van vorige week toen bij hem zeven van zijn twintig shetlanders werden gedood.

Wei naast de stal

Het drama begon vorige week woensdag. De man zag dat de shetlanders buiten het afgerasterde stukje land verbleven. “Ik riep ze maar drie van hen bleven liggen”, aldus de boer. In het weekend was het wederom raak met vier gedode pony’s. Volgens berichten was de weide van de pony’s direct naast de stal gelegen.

Afrastering

De boer beschikte niet over een officieel wolvenraster. Hij was er wel mee bezig om het aan te vragen, maar de afhandeling duurt volgens hem erg lang. Vandaar dat hij zelf een 1,40 meter hoge afrastering had gemaakt met vijf stroomdraden. “Maar dat helpt dus ook niet. De dieren worden er dwars doorheen gejaagd.” De boer stopt nu met zijn pony-hobby, die hij vanaf zijn zevende uitoefende.

