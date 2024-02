Al Gahdeer wint de Triple Crown in Qatar

Het hing in de lucht dat de vijfjarige Al Gahdeer na het winnen van de Qatar International Stakes in Goodwood en de Qatar Arabian World Cup op Longchamp afgelopen jaar wel eens de Triple Crown kon gaan winnen dit weekend. En dat lukte door winst in de met 2,5 miljoen dollar gedoteerde H.H. Amir Sword en Trophy ren over 2,400 meter op gras. De winst van de Triple Crown voor Arabische volbloeds betekent dat Al Ghadeer de beste Arabische volbloed ter wereld is.

De ren voor vierjarige en oudere Arabische volbloeds, leverde de Franse trainer Francois Rohaut en jockey Christophe Soumillon een fraaie overwinning op voor renstal Al Shaqab Racing. Onder de kundige handen van topjockey Soumillon ging Al Gahdeer met speels gemak naar de winst. De combinatie koerste zonder druk richting finish en won met één lengte voor Abbes, de winnaar van deze ren van vorig jaar. Al Doha werd derde.

‘Beste ooit’

Soumillon: “Dit is de beste Arabische volbloed die ik ooit heb bereden. Hij is nog jong en met het oog op het renseizoen in Europa heb ik het paard gespaard en enkel mijn handen gebruikt om hem aan te sporen. Hij bewoog zich zo gemakkelijk, dat verdere druk niet nodig was en ik ben heel blij voor alle betrokkenen.” Naast het prijzengeld won de combinatie ook het felbegeerde gouden zwaard, uitgereikt door ZKH Sheikh Al Thani, die er zichtbaar van genoot.

Dubbel voor Rohaut en Soumillon

Ook de HH The Amir Silver Sword ging naar Rohaut en Soumillon. Deze ren over 1.850 meter was met $ 500.000 gesponsord en kende 14 deelnemers. Het koersverloop was vrij eenvoudig want van start tot finish koerste Soumillon op de vierjarige hengst Molfit (Al Mourtajez x Dzejabel Des Forges) af op de overwinning. Hij won met ½ lengte voor stalgenoot Al Zeer met 2 ¾ lengte daarachter Kanti Des Bouzouls als derde aankomende. De trainer was opnieuw Francois Rohaut.

Driedaags festival

Het met $ 7,7 miljoen gedoteerde HH Amir Sword Festival is het grootste paardenrennen evenement in Qatar. Er zijn diverse Group rennen waaronder beide H.H. Amir Sword rennen voor Arabische volbloeds. Gedurende het festival is deelname aan de rennen hoofdzakelijk op uitnodiging en het is een eer voor trainers, eigenaren en jockeys om aan het festival deel te mogen nemen. Veel grote eigenaren uit Qatar hebben hun paarden zowel in Qatar als in Frankrijk en Engeland in training staan en omdat de rensport leeft, sponsort Qatar de laatste jaren onder andere met ruim $ 6 miljoen de Qatar Prix de L’Arc de Triomph, dé ren voor Engelse volbloeds.

Bron: Horses.nl