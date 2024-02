Rebel’s Romance wint voor Godolphin de HH Amir Trophy

Niet alleen voor Arabische maar ook voor Engelse volbloeds is het met $ 7,7 miljoen gedoteerde driedaagse Amir’s Sword Festival op de renbaan van Doha te Qatar een belangrijke mijlpaal op de renkalender in het Midden Oosten. De hoofdren, de H.H. Amir Throphy voor Engelse volbloeds, werd gewonnen door Rebel’s Romance uit de UAE.

De met 2,5 miljoen dollar gedoteerde ren over 2.400 meter op gras voor vierjarige en oudere paarden kende een fantastisch deelnemersveld van 11 stayers (lange afstandspaarden). Japan had drie paarden ingevlogen. Vanuit de Emiraten waren er twee paarden, Hong Kong had Russian Emperor, de kampioen stayer van Hong Kong en de winnaar van deze ren van vorig jaar laten invliegen en vanuit Ierland had Aidan O’Brien het paard Point Lonsdale ingevlogen.

Buick naar de winst

De zesjarige Rebel’s Romance (Dubawi x Minidress) werd voor eigenaar Godolphin door William Buick bereden. Het duo nam vanaf de start gelijk de leiding. Volgens Buick, die enigszins verbaasd was over hoe gemakkelijk het paard met de oortjes naar voren geprikt koerste, was het niet de bedoeling maar die koppositie legde de combinatie geen windeieren. Met een overmacht van drie lengten won de combinatie vóór de Japanse deelnemers Zeffiro en Satono Glanz. Naast het prijzengeld voor de eerste plek van $ 1.425 miljoen konden de betrokken ook de prachtige bekers in ontvangst nemen.

Dukhan Sprint

Er waren nog meer highlights. Zo won Emaraaty Ana voor trainer Jamie Osborne – en bereden door diens dochter Saffie – de met $ 400.000 gedoteerde Dukhan Sprint over 1.200 meter. Dat leverde Saffie Osborne haar eerste overwinning in Qatar op. Daags hiervoor was ze in Dubai de eerste vrouwelijke jockey ooit die – met Ouzo – de Lord Glitters Handicap won.

Brave Emperor

Ook was het feest voor de veertien aanwezige eigenaren van de Middleham Park Racing LX. Hun vierjarige Brave Emperor won de met $ 500.000 gedoteerde Irish Thoroughbred Marketing Cup over 1.600 meter. Brave Emperor is een echte globetrotter en heeft nu in zeven verschillende landen gekoerst. Het deerde Brave Emperor niet toen He Is A Monster tijdens het laden van de starboxen uit brak. Dat paard liet zijn jockey Christophe Soumillon paardloos achter en hield de start op: alle overige paarden moesten weer uit de startboxen gehaald worden. Brave Emperor bleef rustig en won in een mooie finish voor de sterk uit het achterveld opkomende Cairo onder Ryan Moore en Real World van Godolphin onder Oisin Murphy. Trainer Archie Watson en jockey Luke Morris deelden mee in de feestvreugde en sprake lovende woorden voor de eigenaren uit omdat zij, ondanks dat enorme sommen geld voor het paard zijn geboden, Brave Emperor niet verkopen.

Bron: Horses.nl