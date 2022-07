Alcohol Free en Tenebrism winnaars klassieke Group I rennen Engeland en Frankrijk

Internationaal bezien stonden er twee grote Group I rennen op het programma. De aftrap vond plaats te Newmarket (Engeland) met de Darley July Cup Stakes op zaterdag en op zondag te Frankrijk met de Prix Jean Prat. De vierjarige Alcohol Free (No Nay Never x Plying) won de Darley July Cup Stakes en de driejarige Tenebrism ging er met de overwinning in de Haras D’Etreham Prix Jean Prat vandoor.

Alcohol Free (No Nay Never x Plying) won de klassieker met 1 ½ lengte gemakkelijk voor Naval Crown en met een ½ lengte daarachter de derde aankomende Artorius. Van de dertien deelnemers behoorde Alcohol Free niet tot de absolute favorieten, maar het paard had zijn diensten in eerdere rennen al bewezen en gold als een serieuze tegenstander.

Laatste winst in 2021

Onder de nog steeds geschorste jockey Oisin Murphy won het paard voor het laatst in juni 2021 de Group I Coronation Stakes te Royal Ascot en in juli 2021 de Qatar Sussex Stakes te Goodwood. Gistermiddag bereed Ron Hornby de vierjarige en hij hield de hengst eerst in het midden van het veld om met nog vierhonderd meter te gaan hem geleidelijk aan naar de leiding te manoeuvreren en uiteindelijk te winnen.

Geen alcoholvrij feestje

Voor Hornby kon het weekend niet meer stuk nadat hij vrijdag de Group I de Tattersalls Falmouth Stakes op Prosperous Voyage won. Nog geen 24 uur later kon de jockey de tweede Group I van dit weekend op zijn naam bijschrijven met Alcohol Free. Hornby: ”Het is ongelofelijk wat mij dit weekend is overkomen en het wordt zeker geen alcohol vrij feestje dat ik ga vieren”.

Tenebrism wint de Haras D’Etreham Prix Jean Prat

Tenebrism (Caravaggio x Immortal Verse) werd door Aidan O’Brien naar Deauville verscheept en gold met 74 tegen 1 niet bepaald als favoriet. Hoog onderschat, want de merrie won als tweejarig al de Group I Juddmonte Cheveley Park Stakes te Newmarket. Onder de kundige handen van topjockey Ryan Moore die op donderdag te Newmarket reed, vervolgens naar de USA vloog, aldaar op de renbaan van Belmont Park te New York in twee Group I rennen de driejarigen Concert Hall en Stone Age en bereed en derde en vierde werd en gelijk na die rennen naar Frankrijk vloog, sloeg de combinatie toe en schreef de merrie haar tweede Group I overwinning op haar naam.

Met speels gemak

Zoals zij koerste zal het waarschijnlijk niet haar laatste zijn, want met speels gemak versloeg zij haar 10 leeftijdsgenoten. O’Brien was dik tevreden met de prestaties van zijn pupil: “Dit was een mooie koers voor de merrie en wellicht gaan wij haar hier te Deauville inschrijven voor de Prix Rothschild van volgende maand”. Moore voegde daar aan toe dat hij hij gevoel had dat hij in de laatste paar honderd meter koers op een motor in plaats van op een paard zat. De combinatie won met 1 ¼ lengte voor Light Infantry met daarachter de derde aankomende Lusail.

Opnemen tegen Verry Elleegant

Mocht Tenebrism in de Prix Rotschild koersen, dan zal zij het gaan opnemen tegen de Australische superster Verry Elleegant die vanuit de stal van de Australische toptrainer Chris Waller naar Frankrijk is verhuisd en thans door Francis-Henri Graffard te Chantilly in Frankrijk onder andere voor die ren wordt klaargestoomd.