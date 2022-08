Engelse trainers en jockeys domineren Franse en Duitse Group I rennen en biedingen van miljoenen tijdens jaarlingenveiling

Gisteren stonden twee Group I rennen op het programma: de Prix Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques le Marois te Deauville en de Grosser Preis von Berlin te Hoppegarten. In beide internationale rennen domineerden de Engelse trainers John en Thady Gosden en Charlie Appleby en jockeys Frankie Dettori en James Doyle. Klinkende namen in beide koersen als Inspiral, Order of Australia, Coroebus, State of Rest en Bathrat Leon in de met € 1 miljoen gedoteerde Prix le Jacques Marois over 1600 meter en onder meer Rebels’s Romance, Alter Adler, Northern Ruler Nerik, en Ardakan in de met € 155.000, --gedoteerde Grosser Preis von Berlin over 2400 meter tegen elkaar.

Door trainers John en Thady Gosden werd Frankie Dettori ingevlogen om de driejarige merrie Inspiral (Frankel x Starscope) te Deauville te berijden nadat de verstandhouding tussen de trainers en de jockey bekoeld raakte omdat Dettori op Stradivarius de legendarische vierde overwinning van dat paard in de Ascot Gold Cup verstierde. Gesprekken vonden plaats en beide partijen lastten een time-out in waarbij Gosden verklaarde dat hij Dettori nog altijd de beste jockey ter wereld vond.

Inspiral wint de Prix Jacques le Marois

De gemoederen zijn kennelijk weer bedaard en Dettori liet te Deauville zien wat hij waard is. Het tempo van de ren lag hoog, Dettori bleef op Inspiral in het midden van het deelnemersveld koersen en met nog zeshonderd meter te gaan begon de combinatie aan hun opmars. Na een spannende eindstrijd won Inspiral met een halslengte voor Light Infantry met een halslengte daarachter Erevann. Een mooie finish waaruit bleek dat de paarden aan elkaar gewaagd waren. Dettori was zichtblaar blij en toonde het publiek in de winnaarsring zijn flying dismount (hoog van het paard afspringen). Voor trainers John en Thady Gosden was het derde opeenvolgende overwinning van de Prix Jacques le Marois en voor Dettori de zevende keer dat hij deze prestigieuze koers won. Inspiral boekte uit haar 7 starts haar zesde overwinning waaronder drie Group I rennen en met haar overwinning in de Coronation Stakes te Royal Ascot en met deze ren te Deauville zou de merrie dit jaar wel eens tot de beste driejarige van Europa kunnen worden gekroond.

Rebel’s Romance

Voor de populaire renstal en trainer werd de uitkomst van de Prix Jacques le Marois, waar hun pupil Coroebus zevende werd, ruimschoots goed gemaakt met Rebel’s Romance (Dubawi x Minidress) die de Grosser Preis von Berlin onder een puike rit van jockey James Doyle won. De vierjarige die de UAE Derby al op zijn naam had geschreven en getraind werd om op zand te koersen werd van Dubai naar Engeland gevlogen en vervolgens getraind voor de grasbaanrennen. Dat het paard beter op de grasbanen uit de voeten kan bewees hij gisteren met het winnen van zijn eerste Group I ren die hij met een halslengte voor Nerik met 1 ¾ lengte daarachter Ardakan won. Jockey James Doyle “met slechts een paar koersen die het paard op de grasbaan liep zette hij vandaag een super prestatie neer. Hij koerste relaxt en gemakkelijk en hoewel ik ietwat verder naar achteren in het veld zat dan ik wilde versnelde Rebel’s Romance indrukwekkend richting finish” Trainer Appleby “het paard laat een goede vooruitgang zien en het ziet er naar uit dat wij hem voorheen op de verkeerde ondergrond (zandbaan) lieten koersen. James reed een hele mooie ren en het paard vliegt waarschijnlijk terug naar Dubai om daar aan het einde van dit jaar en begin 2023 te koersen”

Jaarlingveiling

Godolphin deed dit weekend nog meer goede zaken en kocht op de Arqana renpaardenveiling te Deauville de jaarling van Shamardal x Lady Frankel voor € 1,6 miljoen. Alle grote namen uit de rensportwereld waren bij de veiling aanwezig en het topbod van € 2,1 miljoen voor de jaarling van Siyouni x Starlet’s Sister door de Japanse trainer Yahagi voor een nieuwe Japanse eigenaar deed de aanwezigen naar adem happen.