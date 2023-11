Equinox wint Japan Cup 2023 en bijna 7 miljoen dollar: ‘Hij is van een andere orde’

In Tokyo werd gisteren de Japan Cup verreden, een van de ’s werelds belangrijkste Group 1 rennen. De vierjarige hengst Equinox (Kitasan Black x Chateau Blanche) maakte zijn favorietenrol waar en ging er met de winst van 3.816.794 dollar vandoor. Longines sponsorde een totaal van 8.282.443 miljoen dollar.

De ren verliep volgens jockey Christophe Lemaire vlekkeloos. Lemaire: “Hij is een echte kampioen. Hij kan elke ondergrond en renpositie aan en laat dat zien. Om zijn enorme kracht en versnelling te voelen is fenomenaal. Ik heb als professional veel grote koersen gewonnen en paarden bereden maar Equinox is echt van een andere orde.”

Trainer Tetsuya Kimura zei na afloop van de ren dat hij opgelucht was omdat de druk behoorlijk hoog was. Doordat Equinox de Dubai Sheema Classic heeft gewonnen kwam er op zijn prijzengeld van de ren van vandaag een bonus van 3 miljoen dollar bovenop. Equinox verdiende voor zijn eigenaren dus 6.816.794 dollar.

Bovenaan Wereldranglijst

De vierjarige hengst staat sinds dit voorjaar bovenaan de wereldranglijst, heeft momenteel vijf overwinningen op rij én heeft een wereldrecord neergezet. Desondanks had hij wel concurrentie van de driejarige merrie Liberty Island die de Triple Crown in Japan van 2023 heeft gewonnen, de drievoudig Group 1 winnaar Titleholder, de 2022 Japanse Derby winnaar Do Deuce, de merrie Stars on Ice die vorig jaar twee merrie klassiekers won, Vela Azul de Japan Cup winnaar van vorig jaar en Panthalassa die in het Midden-Oosten twee Group 1 rennen won.

Nederlands gefokte Iresine naar persoonlijk record

De uit Frankrijk ingevlogen én Nederlands gefokte Iresine was de enige buitenlandse deelnemer. Gelet op de sterke deelname had Iresine weinig te zoeken in deze ren, maar zette een fantastische prestatie neer door als negende te finishen in een voor het paard recordtijd. Doordat het paard door de Japan Racing Association was uitgenodigd om aan deze ren deel te nemen was er een startpremie toegekend van 200.000 dollar waarbij het niet uitmaakte waar het Iresine zou finishen. Ook werd het vervoer en het verblijf van de groom, trainer en eigenaren betaald. Dit maakte het voor hun een prachtig avontuur wat hun naast het geld, ook internationale ervaring opleverde.

Bron: Horses.nl