Lord North én Phantalassa winnen de met 5 miljoen dollar gedoteerde DP World Dubai Turf

De Dubai Turf, een ren over 1800 meter op gras, werd met 5 miljoen dollar gesponsord door DP World en vijftien deelnemers verschenen aan de start. Favoriet Lord North (Dubawi x Najoum) won zeer overtuigend deze ren vorig jaar en diende het op te nemen tegen vijf andere Group I-winnaars.

De finish van de ren was er een om van te smullen, want met Lord North, Phantalassa en Vin De Garde die samen naast elkaar over de finish stormden, was het voor de baanrechters puzzelen en dienden zij de fotofinish en de koers vanuit alle hoeken te bekijken om te kunnen beoordelen wie er uiteindelijk gewonnen had.

Twee winnaars

Het publiek hield de adem in en het oordeel van de baanrechters deed hen vervolgens luid juichen. Zowel Lord North als Phantalassa werden in een zogenoemde dead heat samen als winnaar uitgeroepen, maakte dat Lord North zijn overwinning van vorig jaar prolongeerde en voor Japan dat zij hun vierde winnaar van de dag konden huldigen. Vin De Garde, die vorig jaar als tweede achter Lord North finishte, werd met een neuslengte verschil als derde gehuldigd en alle betrokken waren zeer tevreden omdat niet zo zeer het prijzengeld maar de prestatie van hun pupillen ten opzichte van hun medestanders het belangrijkste criterium voor hen is.

Alle lof

Lord North was als jong paard niet gemakkelijk te trainen en trippelde en trappelde er net als vorig jaar na de koers weer lustig op los en zag er uit alsof hij nog een rondje kon rennen. De door John en Thady Gosden getrainde, inmiddels zesjarige won in 2020 de Prince of Wales’s Stakes te Royal Ascot en in maart 2021 de Dubai Turf. Sinds die laatste overwinning is Lord North slechts één keer in actie gekomen in de Group III Winter Derby te Lingfield Park. In afwachting van het oordeel over de fotofinish zei Lord North’s jockey Frankie Dettori: “Ik dacht dat ik op de finishlijn was verslagen. Lord North heeft alles gegeven wat hij in zich had dus alle lof voor het paard, het is een vechter en weinig paarden kunnen doen wat hij heeft gepresteerd”.

Veteraan

Trainers John en Thady Gosden: “Lord North heeft vorig jaar een heel vervelende keelontsteking opgelopen en nadat hij was hersteld zijn wij er net op tijd in geslaagd om hem voor deze ren in conditie te brengen. Als voorbereidende ren en als proef op de som hebben wij hem te Lingfield in de Winter Derby laten koersen en zijn afgelopen februari bewust niet naar Saoedi-Arabië gegaan want dat zou teveel van het paard gevraagd zijn. Hij is nu zes jaar en al een beetje een veteraan dus je moet goed voor hem zorgen. De Prince Of Wales’s Stakes te Royal Ascot is het volgende doel, maar we moeten eerst zien hoe hij zich van deze ren zal herstellen”.

Tegen zichzelf beschermen

Mede-winnaar Phantalassa (Lord Kanaloa x Miss Pemberley), die de Nakayama Kinen te Japan won, koerste zoals zijn trainer Yoshito Yahagi verwachtte. Yahagi die in de tweede koers ook al een winnaar zadelde zei: “Phantalassa is een heel sterk paard en zijn enige concurrent is hemzelf dus je moet hem tegen zichzelf beschermen. De ren over 1800 meter en de lange afstand naar de eerste bocht ligt het paard en het baanoppervlak van de Nakayama Kinen was, net als hier, snel en dat deed mij besluiten om hem voor deze ren in te schrijven.”

Spannend

Hij vervolgt: “Meestal neemt hij de leiding en gaat hij er vandoor en omdat hij altijd goed start maakten wij ons niet al te veel zorgen over de startboxloting uit box 12. Het was spannend en ik heb nog nooit zo’n lange wachttijd bij een fotofinish meegemaakt. Omdat het Japanse renpaardniveau in de loop der jaren is toegenomen ben ik er trots op om dat niveau op het wereldtoneel te laten zien. Phantalassa kan ook goed uit de voeten op een zachtere ondergrond dus de koersen te Europa staan hoog op zijn to-do-lijstje. We willen hem graag aan Prince of Wales’s Stakes te Royal Ascot laten deelnemen”.

Het is de tweede keer in dat deze ren een dead heat opleverde. Voor het laatst was dat in 2004 tussen Right Approach en Paolini.

Bron: Horses.nl