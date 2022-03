Stay Foolish wint de 1 miljoen dollar Dubai Gold Cup gesponsord door Al Tayer Motors

In deze ren over 3200 meter op gras was Stay Foolish (Stay Gold x Kauai Lane) een van de favorieten, omdat het paard afgelopen februari te Riyad verrassend over 3000 meter van start tot finish onder de kundige handen van kampionsjockey Christophe Lemaire won. 13 top stayers (lange afstandspaarden) vertrokken van start waarvan een deel al in Saudi-Arabië tegen elkaar had gekoerst.

De ren begon met een behoorlijk tempo en na 800 meter diende Adrie De Vries zijn paard Emperor Of The Sun naar de buitenkant te trekken omdat het zadel zover naar achteren was geschoven dat verder koersen levensgevaarlijk voor de jockey en het paard zou zijn. Vervolgens ging het tempo van de koers omlaag en het zag er naar uit dat medefavoriet Manobo van Godolphin, die volgens diens trainer Charlie Appleby de beste kans van al zijn ingeschreven paarden was, een tweede overwinning van deze ren voor hem zou gaan binnenhalen. De ren werd echter in de laatst tweehonderd meter beslist. De zevenjarige Stay Foolish bleef vechten en won de koers voor Manobo en de derde aankomende Al Mahder.

Perfecte strategie

De Japanse trainer Yoshito Yahagi, die een half uur eerder ook Bathrat Leon, de winnaar van de Goup II de Godolphin Mile zadelde, zei: “Ik heb geen bevelen aan jockey Christophe Lemaire gegeven, hij wist wat hem te doen stond en zijn tactiek pakte perfect uit. Ik hoop dat de eigenaren van Stay Foolish het paard gaan inschrijven voor de Melbourne Cup van a.s. november. Het verdere plan voor de rennen van Stay Foolish is echter nog ongewis omdat de hoofdeigenaar Teruya Yoshida het paard wil laten lopen in de Prix de l’Arc de Triomphe en als voorbereiding daarop het paard in juni a.s. in de Ascot Gold Cup tijdens de Royal Ascot rennen wil laten deelnemen.”

‘Hij ging er voor’

Jockey Christophe Lemaire: “Hij startte niet zo snel als in Saoedi-Arabië, maar hij koerste goed en ik maakte me geen zorgen over het vinden van een gat tussen de overige deelnemers in de laatste rechte lijn. Toen ik Manobo krachtig naast me zag komen rennen dacht ik wel even dat we het niet zouden gaan redden omdat Stay Foolish normaal gesproken niet echt kan versnellen maar hij maakte een galopwissel en ging er voor.”

Tevreden over tweede plaats

Godolphin’s trainer Charlie Appleby was na afloop van de ren tevreden over zijn tweede plek met Manobo. “Tot nu was Manobo een ongeslagen zoon van Sea The Stars. Hij is pas vier jaar zag er fantastisch uit en deed het goed in de trainingen. Ik denk niet dat hij het standaard type stayer is dat in Europa een Gold Cup ren zal gaan winnen maar op wat we hier hebben gezien zette hij een indrukwekkende prestatie neer. Hij had weliswaar een gewichtsvoordeel van 2 kilogram (minder) op Stay Foolish maar hij heeft de ren goed volbracht en zag een waardige medefavoriet met de overwinning er vandoor gaan.”

Bron: Horses.nl