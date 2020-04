Zestienvoudige kortebaanwinnaar Viva’s Limburgia overleden

De fenomenale draver Viva’s Limburgia is overleden. De zestienvoudige kortebaanwinnaar genoot van zijn pensioen. Door toenemende zichtproblemen werd een moeilijk besluit genomen. Manon Pools, die vele overwinningen met de draver op haar naam schreef, is dankbaar voor de mooie momenten.

Pools: ”Half februari merkte ik dat hij sneller schrok en constateerde een geringe verandering in zijn oog. We zijn gestart met een intensieve therapie die goed aansloeg. Door de aandoening had hij als complicatie staar ontwikkeld en was hij nagenoeg blind geworden. We hebben het er met de familie over gehad en besloten dat we heel ver wilden gaan, maar de kwaliteit van leven stond bovenaan. We hebben er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten.”

Sportieve hoogtepunten

Viva’s Limburgia was een zeer succesvol paard. Bij zijn eerste seizoen in 2008 won hij zeven keer. Hij pakte zestien zeges en hij behoort daarmee tot één van de beste kortebaners aller tijden.

Bron: Horses.nl/Kortebaandraverijen