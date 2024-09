Ervaren ruiters aan kop bij KNHS kampioenschap endurance

Zaterdag 21 september werd in Braamt tijdens endurance Montferland het KNHS kampioenschap in deze discipline verreden. Over drie afstanden waren er medailles te verdelen. Het kampioenschap was onderdeel van een nationale wedstrijd.

Het KNHS kampioenschap endurance staat open voor combinaties die nog niet internationaal gestart zijn. Mede daardoor was het deelnemersveld niet heel groot, maar er werd knappe strijd geleverd. In de klasse 1, 2 en 3 waren het ervaren amazones die de overwinningen grepen.

Uitdagingen

In de klasse 3, die werd verreden over 104 km, ging de overwinning naar Imke Lamsma met Manipi. Zij reden een gemiddelde snelheid van iets meer dan 11 km/uur. “Het was voor Nederlandse begrippen een technisch en pittig parcours met veel klimmen en dalen. Mijn paard liep voor het eerst 100 kilometer en we moesten twee rondes alleen. Dat vind hij nog best moeilijk en dat gaf wat uitdagingen, maar hij deed het super en hij had ook hele goede heersteltijden . Ik heb lekker gereden en ben heel tevreden”, vertelt de kampioene.

Romer-Theunissen en De Jong kampioen

In de klasse 2 was het Carmen Romer-Theunissen die Idyllic de la Fichade naar de overwinning stuurde. Carmen maakte eerder dit jaar nog deel uit van TeamNL dat knap presteerde op het WK endurance en bracht nu een jong paard aan de start. De combinatie reed de 64,5 kilometer met een snelheid van 17,87 km/uur.

Melanie De Jong wint Klasse 1

Melanie de Jong greep met Maddock de overwinning in de Klasse 1 die werd verreden over 30 kilometer.

Bron: KNHS